　　OPPO下一代Find旗舰产品将支持卫星通信技术，拓展通信体验边界

【天极网手机频道】2023年11月10日，OPPO宣布下一代Find旗舰产品将支持卫星通信技术，为用户带来更加安心、便捷、无忧的通信体验。即便在无信号区域，也能使用卫星通信技术连接外界，持续引领智能手机通信体验新潮流。

下一代Find旗舰产品将支持卫星通信技术

一直以来，OPPO以用户体验为中心，持续提升全系列产品通信体验。Find X6 系列率先带来5G 双卡双待双通，并采用行业首个双 5G 通信共享功能。在下一代Find旗舰产品中，升级兼容对卫星通信的支持，保证用户在极端无网状态下，依然拥有与外界进行通信的可能，再次扩展通信场景边界。

OPPO智能手机产品优秀的通信表现，与OPPO持续在通信领域投入研发密切相关。根据国家知识产权局发布的《2022年度报告》显示，OPPO以2875件发明专利授权量位列国内发明专利授权量排行榜企业第四;据专利数据统计平台LexisNexis® IPlytics 在2023年10月发布的全球5G标准必要专利实力报告，OPPO 全球综合排名第8。

目前OPPO已在全球范围内40多个国家及区域布局专利。根据世界知识产权组织(WIPO)的数据，2022年，OPPO以1963件PCT国际专利申请量位列全球第六位，这也是OPPO连续四年跻身全球前十。