无缘高刷，iPhone 15入门款仅支持60Hz刷新率

【天极网手机频道】之前有消息透露iPhone 15系列屏幕参数会有所变化，其中就包括了屏幕亮度会升级到2500尼特。不过大家更期待的是屏幕刷新率，都猜测iPhone 15系列应该会用上高刷屏。分析师Ross Young就透露iPhone 15和iPhone 15 Plus两款入门机型将继续使用60Hz刷新率的屏幕，不会支持120Hz的LTPO高刷。

讲道理，iPhone 14 Pro系列两款机型用上了120Hz高刷，大家都觉得到了iPhone 15应该全系都用上120Hz了，毕竟换做任何一款标配120Hz高刷屏的安卓机都能秒杀iPhone，如今却说没有高刷甚至没有90Hz刷新率，堪称远古的60Hz屏确实让人感到苹果是越来越没有诚意了，有不少网友担心iPhone 15两款入门机型会跟iPhone 14一样处于尴尬的位置。

至于性能方面，iPhone 15和iPhone 15 Plus搭载的是今年iPhone 14 Pro同款的A16芯片;而iPhone 15 Pro系列则进一步升级为全新一代的A17芯片，A17芯片将采用5纳米工艺制造，拥有更高的性能和更低的功耗，两者在性能上会有明显差距。

这几天也有博主确认关于iPhone 15系列全系搭载灵动岛的消息，真的就想不明白为什么还不放弃60Hz屏。不过有消息透露这次iPhone15系列的屏幕不会选择独家供应，会融合多家供应链，据猜测主要的屏幕供应商会是京东方。

关于屏幕刷新率这方面的消息也只是爆料，尚未得到官方确认，不过在发布会之前苹果应该也不会透露什么。但如果爆料是真的，iPhone 15两款入门机型就真的跟这一届iPhone 14一样，大概率也要沦落到“无人问津”的地步了。

其他方面，iPhone 15系列机身采用了金属框架，显示屏边沿更窄屏占比更高，背板采用玻璃材质，玻璃在边缘处略微弯曲，与框架形成更无缝的过渡;配色上也新增了深红色、深粉色和浅蓝色(上市后应该会改为红褐色、紫红色和皮克顿蓝)，经典配色金色、深空灰色和银色应该也会同步出现。

影像上iPhone 15全系都用上了4800万像素主摄，区别就在于iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max终于用上了潜望式长焦镜头，但是iPhone 15 Pro系列的机身厚度就会更厚一些，之前外媒曝光的一组iPhone15 Pro Max与iPhone14 Pro Max具体参数对比渲染图显示iPhone 15 Pro Max 的尺寸与 iPhone 14 Pro Max 相比在高度和宽度上都更小，但厚度增加了 5%，不过iPhone 15 Pro Max 的摄像头凸起比之前预期的要小，比 iPhone 14 Pro Max 低 0.59 毫米。

售价方面应该会涨一些，之前库克就暗示了iPhone 15系列会涨价。作为参考，iPhone 14 Pro Max 128GB版本售价8999元，256GB版本售价9899元，512GB版本售价11699元，1TB版本售价13499元。而那么iPhone 15 Ultra(iPhone 15 Pro Max)的起售价大概率会破万元，顶配版可能会更高，或将成为世上最贵iPhone。

只有闹心的60Hz屏，你会给自己安排一部iPhone 15/iPhone 15 Plus吗？