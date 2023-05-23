OPPO Reno10系列旗舰级配置曝光，16GB运存引领流畅风暴

618前夕，各家新机均蓄势待发，其中OPPO Reno10系列凭借ID设计与潜望长焦成功出圈。5月23日，@OPPO官方再次带来OPPO Reno10 系列的关键信息，新机将搭载骁龙 8+ 旗舰芯片平台、16GB + 512GB 超速大内存等，带来旗舰级性能体验，打造引领行业的持久流畅体验。

OPPO Reno10 系列配置

天极网了解到，OPPO Reno10 Pro+将搭载系列8+移动平台，同时还会加入航天级超导石墨散热系统，配合鲁大师认证的最流畅系统 ColorOS，带来持久流畅的系统体验。不仅如此，在与性能息息相关的内存方面，OPPO Reno10 Pro和Pro+两款机型最高将配备16GB+512GB超速大内存，满血版LPDDR5+UFS3.1的规格更是拉满。据悉，该系列新机还通过了48个月的专业流畅认证。

除了在性能上拉满配置之外，OPPO Reno10系列在电池和快充方面，也沿承Reno系列传统优势。OPPO Reno10 系列将搭载等效 4700mAh 大电池，并且支持长寿版 100W超级闪充，充电 5 分钟，刷剧 3 小时，从此告别电量焦虑。此外，还采用 SUPERVOOC S 电源管理芯片，提升放电效率的同时，有效延长电池使用寿命。

OPPO Reno10 系列超级扫一扫功能

值得一提的是，针对用户日常高频使用的扫码场景，OPPO Reno10 系列还带来了行业领先的便捷扫码体验――超级扫一扫，只需要双击电源键即可唤醒扫码，多步变一步。最远支持 35 米扫码，最偏支持 10 度扫码，让扫码体验变得更轻松、更便捷。

而根据此前官方爆料， Reno10系列将全系标配超光影长焦镜头，继承 OPPO 独家超光影算法，同时搭载旗舰级动态光影屏，全系产品都能拍出真实、自然、有质感的超光影人像。其中，OPPO Reno10标准版将采用超光影长焦镜头，支持47mm黄金人像焦段，搭载自研 RGBW 超感光阵列，让手机的感光能力提升60%，能够轻松拍出人像大片。同时，OPPO Reno10系列也将配备旗舰同款动态光影屏，支持旗舰级 ProXDR 显示，带来8倍亮度提升。

目前距离OPPO Reno10 系列发布仅有1天时间，更多相关讯息敬请期待5月24日14：30的新品发布会。