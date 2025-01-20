京东买iPhone也能叠加“国家补贴” iPhone 16额外再补贴500元

【天极网手机频道】1月20日，国家补贴再加码，手机等数码产品购新补贴落地京东，京东也正式上线了“苹果国家补贴”会场。消费者在京东购买单件价格不超过6000元的iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods、苹果配件等Apple产品，即可享受政府15%的补贴，每件补贴不超过500元。只需打开京东APP搜索“苹果国补”，即可一键直达活动页面，省钱省心地将心仪的 Apple 产品带回家。

对于想要购买iPhone 16系列的用户，售价在6000元以内的可使用“国家补贴”。当下正值京东年货节期间，在京东选购iPhone 16系列还有至高1000元的惊喜券，叠加后iPhone 16 128G、256G版、iPhone 16 Plus 128G均可参与“国家补贴”，在年货节优惠基础上再减500元，iPhone 16到手低至4499元起。

除了iPhone 16部分机型外，iPhone 15国补后4099元起，iPhone 15 Plus国补后4700元起。此外，iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13等机型，也均在“国补”范围内，为消费者提供了更多的优惠选择。

在iPad方面，单件6000元以下的iPad可享“国补”优惠。iPad 10代 256GB为例，原价3999元，京东领券立减950元，再享政府补贴15%，到手价仅需2592元;iPad Air 11英寸 128G WLAN版，原价4799元，京东领券立减700元，同享政府补贴15%，到手价3599元;iPad mini 128G eSIM版,原价4999元，京东领券立减1000元，政府补贴15%后到手价低至3499元。与此同时，iPad 9代、iPad mini6等产品，同享政府补贴15%，至高再减500元，到手价低至1691元，为消费者带来了实实在在的福利。

在京东购Apple Watch同享“补上加补”超值优惠。其中，Apple Watch S10 GPS版 42mm，原价2999元，消费者在京东领券立减560元的基础上再叠加“国补”优惠，到手价不超过2074元;46mm的Apple Watch S10，原价3199元，京东领券立减560元后再享15%“国补”优惠，到手价2243元;Apple Watch S9 45mm ,原价3199元，京东爆款直降850元，享15%“国补”后到手价1997元起;Apple Watch SE 40mm 原价1999元，领券立减450元，享15%“国补”到手价不超过1317元。

除了iPhone、iPad、Apple Watch产品享15%“国补”优惠外，无线耳机、音箱、显示器等产品也同享“国补”15%优惠，AirPods 4最低到手799元。想要换新笔记本电脑的果粉们，MacBook部分机型可享20%“国补”优惠，至高立减2000元。

春节将至，想要过年换Apple产品的朋友们不妨抓住这次难得的机会。在京东入手心仪机型，不仅可以享受到京东提供的惊喜券优惠，还能叠加政府的补贴政策，真正实现“补上加补”，以更省心省钱的方式换新机，迎接新一年的到来。