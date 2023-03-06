“全系登岛”？iPhone 15系列玻璃面板曝光

【天极网手机频道】iPhone 14系列首次推出灵动岛功能，虽然到目前为止用户的反馈大多数都是bug，但不妨碍苹果继续前进的步伐。根据ShrimpApplePro在社交平台上分享的最新一则iPhone 15系列的视频中可以看到，拍摄者手中拿的三块玻璃面板均采用了灵动岛设计，边缘圆弧形设计与之前爆料的相同;此外，玻璃面板看起来是有两种不同尺寸大小的，有博主也确定入门级别的iPhone 15机型也将采用灵动岛设计，这也就意味着iPhone 15全系都会配备灵动岛功能，不过目前尚未得到官方确认，大家理智吃瓜。

早前外媒曝光过一组iPhone 15系列的渲染图，机身采用了金属框架，显示屏边沿更窄，背板采用玻璃材质，玻璃在边缘处略微弯曲，与框架形成更无缝的过渡;配色上也新增了深红色、深粉色和浅蓝色(上市后应该会改为红褐色、紫红色和皮克顿蓝)，经典配色金色、深空灰色和银色大概率也不会缺席。

除此之外，Phone 15 Pro 和 iPhone 15 Ultra(或 Pro Max)屏幕亮度达到 2500 尼特。而Phone 14 Pro系列的两款机型典型最大亮度为 1000 尼特，HDR 内容的峰值亮度升至 1600 尼特，户外使用的峰值亮度为 2000 尼特。具体的信息在渲染图上也看不出来，这一点可能还得等到发布会才能知晓。

即将发布的iPhone 15系列还有一个非常大的看点，就是Lightning接口换成Type-C接口，不过因为苹果USB-C接口已加密，这意味着iPhone 15就算用了Type-C充电接口也不能使用安卓手机的数据线，消费者要想购买新的苹果数据线就需要在苹果官网或通过MFI认证的配件厂商处购买。

距离秋季发布会还有大半年的时间，网传的消息真真假假，大家看看就行，耐心等着iPhone 15系列的发布吧。