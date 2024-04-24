OPPO K12发布售价1799元起，超长续航十面耐摔

【天极网手机频道】4月24日，OPPO正式发布新品OPPO K12。OPPO K系列的使命为 5 亿大众用户打造一部好手机，此次，OPPO K12较上代全面升阶，搭载长寿版100W超级闪充和5500mAh大容量电池的黄金充电续航组合，全面普及百瓦闪充和超长续航。同时，OPPO K12采用独家自研的超抗摔金刚石架构，实现十面耐摔;搭载高通第三代骁龙7移动平台，以及独家内存基因重组技术、焕新存储技术，保证四年耐用流畅。此外OPPO K12在 AI、影像、屏幕护眼等方面也全面升级，为用户带来更多旗舰体验。

OPPO K12将于4月24日15:30开启预售，4月29日10:00正式开售，售价1799 元起。发布会上，还一同带来OPPO SUPERVOOC 80W双口氮化镓充电器、OPPO Pad Air2、OPPO Enco Air 3，搭配OPPO K12购买享受更多优惠。

100W超级闪充+5500mAh大电池，引领百瓦闪充超长续航双普及

OPPO K12搭载长寿版100W超级闪充和5500mAh大容量电池，可以实现充电5分钟，通话10小时，27分钟内从1%充至100%。根据DOU续航测试，OPPO K12续航时间高达1.88天，游戏时间长达8.76小时，支持高达17.28天的超长待机时间，是 OPPO 迄今续航最好的智能手机。此外，为了更好的保护电池，OPPO K12还采用了独家的「智慧充电引擎 4.0」，可以实现久充保护，-20℃ 极寒环境快速充电，大大减少电池容量损耗，延长电池使用寿命，经实测历经1600次充放电循环后电池容量仍大于等于80%，实现了手机电池4年健康使用。此外，OPPO K12还会在首销期免费赠送 4 年电池保，如果第四年年底电池健康度低于80%，可以免费换新电池，相当于8年不用担心电池问题。

2014 年，OPPO发布了第一代VOOC闪充手机，此后10年OPPO不断引领手机快充技术的发展，主导制定移动终端融合快充方案国际标准，在全球手机行业中OPPO快充相关专利授权维持量稳居第一，让全球3亿人享受OPPO闪充带来的便利。随着时代的发展，充电快的同时，更长的续航也已成为用户日益增长的强烈需求，因此，OPPO不仅仅要做闪充的开创者，更要做闪充+长续航的普及者。OPPO K12很好的解决了中端机用户快充与续航无法兼顾的用电体验痛点，普及百瓦闪充+超长续航，让更多人真正同时享受更快充电和更长续航的旗舰级体验。

独家超抗摔金刚石架构，实现十面耐摔

外观设计上，OPPO K12带来「青云」与「星夜」两款配色。「青云」配色，采用翡翠云纹设计，呈现出有层次感的通透度，带来十分高级的质感;「星夜」配色，拥有星芒透镜纹理，呈现出高级的质感。摄像头模组采用露水Deco，一字型排布，一体同色，圆润过渡不硌手，配上不锈钢镜头保护圈，可以很大程度保护摄像头镜片，日常使用中放在桌面上时，也不用担心镜片会被刮花。为了更好的手感，OPPO K12采用2.8D弧面后盖设计和微切的直角边框，整机仅重186g，手感舒适。

在轻薄机身基础上，OPPO K12在机身结构设计上也进行了全面升级，采用独家自研的「超抗摔金刚石架构」，针对手机屏幕、背盖、四角、四边，OPPO K12都做了加固，实现十面耐摔。此外在手机摄像头、芯片等关键部位，OPPO K12也采取了支撑保护，尤其是在主板上盖和下盖之间拥有支撑骨位，可以让手机更耐摔更好的保护主板。除了耐摔，OPPO K12还通过了60kg极限弯折测试，强度相比于行业常规的40kg测重提升 50%，能够更好地应对坐压等情况。OPPO K12凭借严苛的极限测试标准，打造出了旗舰品质，以满分成绩荣获「瑞士 SGS 金标五星整机抗跌耐摔认证」。

旗舰制程工艺芯片+独家流畅黑科技，定义四年流畅新标准

性能方面，OPPO K12搭载高通第三代骁龙7移动处理平台。它采用旗舰制程台积电4nm工艺，继承了第二代骁龙8的核心架构，整体的 CPU 性能提升了 15%，GPU 性能提升了50%，AI 能效提升了60%。为了更流畅的体验，OPPO K12带来了最高 12GB+512GB大内存组合，还支持内存扩展和 SD存储卡扩展，配合 OPPO自研黑科技内存基因重组技术和焕新存储技术，能够实现后台25个应用保活72小时。稳定流畅的体验也让 OPPO K12获得TÜV南德48个月流畅度A级认证。此外，OPPO K12还拥有了惊人的 1.5 万平方毫米散热面积，保证强悍性能持久输出。

面面俱到，旗舰级体验全面普及

影像上OPPO K12搭载旗舰级主摄索尼IMX882传感器，支持OIS光学防抖，5000万像素，配合 OPPO旗舰级影像算法，让人脸的五官更加立体，照片更加清晰自然。深受用户喜爱的超光影Pro XDR 显示在OPPO K12 上也得到普及，在观看照片时本地照片显示更生动鲜活。

OPPO K12配备6.7 英寸直屏，10.7 亿色臻彩表现，支持120Hz刷新率，拥有 OPPO明眸护眼技术，可以实现暗光环境下2160Hz PWM超高频调光和中高亮度下单脉冲类DC调光，全天候呵护用眼健康，降低频闪对眼睛的伤害。出色的护眼能力也让OPPO K12 获得德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证。

AI体验上，OPPO K12拥有诸多旗舰级AI 功能：AI 消除，可以智能消除照片中的路人，并利用AI 大模型的能力智能分析周围的环境，对消除后的区域进行细节、纹理的真实填补;全新小布AI助手，可以完成旅游行程规划、英语陪练、模拟面试等，为工作生活带来智慧贴心的帮助。

为5 亿大众用户打造一部好手机，OPPO K12 就要做到在看不见的良心配置上不减配全都要。OPPO K12拥有旗舰级的 X 轴线下马达、多功能 NFC、立体双扬声器、红外遥控、全息音频等，为用户带来全面不缩水的用机体验。

OPPO K12，8GB + 256GB售价1799元，12GB + 256GB售价1999 元，12GB + 512GB售价2499元。OPPO K12 将在 4月29日10:00正式开售，4月24日15:30在OPPO商城、京东、天猫、拼多多、抖音各大平台开启预售。首批购机用户可享限时分期免息、限时以旧换新补贴、电池四年保、屏碎保买一年赠一年等丰富权益。

发布会上，OPPO 还带来了多款 K12的搭档产品。OPPO SUPERVOOC 80W双口氮化镓充电器，多协议兼容多种设备，体积小巧轻松携带，限时优惠价仅为169元;OPPO Pad Air2平板，可以和手机共享5G信号，支持应用接力，照片视频可以随时同步手机，搭配K12购买优惠150元，只需1149元;OPPO Enco Air 3耳机，超低延迟，游戏党必备，搭配K12购买的话只需要149元。