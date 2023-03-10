荣耀Magic 5系列值不值得买？答案很肯定，全面均衡超能打！

【天极网手机频道】3月10日，荣耀Magic5系列正式开售。那么，霸占各大主流媒体平台热榜、各大博主纷纷赞不绝口的荣耀Magic5值得入手吗？

答案自然是肯定的，要问为什么，大概有这几个原因。首先，荣耀Magic5继承了家族标志性的缪斯之眼设计理念，同时加之大胆创新，全新星轮三摄布局还具全新寓意。精致优雅的一体式背板，悬浮流线设计的悬浮流线四曲屏，极致对称的直面中框，尽显美学的精雕细琢和浑然天成。简言之，荣耀Magic5具有令人惊艳的颜值，如果你是颜值党可闭眼入!

其次，荣耀Magic5搭载骁龙8 Gen 2芯片，辅以LPDDR5X的RAM存储与UFS 3.1的ROM存储，全系配合超导六方晶石墨烯材质+VC液冷散热系统，以及自研GPU Turbo X和OS Turbo X技术。就冲这个配置参数来看，无论是日常使用，还是玩游戏都是轻松拿捏。

值得一提的是，荣耀Magic5还引入了自研的荣耀C1射频增强芯片，可以提升信号接收能力，并且提升网速。说实话，你可能不需要太强的拍照能力，甚至不需要太强的性能，但你一定不会拒绝信号特别强的产品，毕竟谁都不想在急需处理事情的时候手机没信号吧!

荣耀Magic5的屏幕素质同样值得竖起大拇指。荣耀Magic5 Pro和至臻版使用第二代屏幕聚光技术，支持最高2160Hz高频PWM调光、类自然光护眼、助眠显示功能，即便长时间看手机也不会导眼睛干涩、疲劳等问题，平常比较注重视力保护的消费者选它准没错。

在青海湖技术的加持下，荣耀Magic5续航基本毫无悬念。荣耀Magic5 Pro/至臻版首发青海湖技术，硅碳负极技术，续航堪称无敌，5450mAh的大电池可谓前所未见，这将完美解决电量焦虑，带着荣耀Magic5 Pro或Magic5 至臻版出门，再也不用到处找充电宝了。最关键的是，在内置如此大容量电磁的情况下，荣耀Magic5 仅只有7.8mm的厚度和187g的重量，拿在手中相当轻薄。

不止如此，荣耀Magic5的鹰眼抓拍也会超出很多朋友的预期。荣耀Magic5系列荣耀Magic5系列全系采用超大传感器+超大光圈的组合，最值得关注的还是全新鹰眼相机，将启动速度、对焦速度、快门响应及成像速度全面优化，像魔术师洗牌、舞蹈演员飞扬裙摆、极限滑雪最高点等稍纵即逝的时刻，也能轻松抓怕，即便是放在日常，用来抓怕宝宝可爱瞬间、日出日落的绝美时刻，都是相当的nice。

总而言之，在我看来，荣耀Magic5系列适合追求高颜值外观、旗舰级性能、出众影像能力、超长续航、护眼屏幕的消费者，说白了，荣耀Magic5是一款各方面配置都比较均衡的手机。如果你近期有换机计划，值得考虑!