耐用新高度，OPPO A3以大自然美学引领潮流风尚

【天极网手机频道】在这个追求个性与品质的时代中，OPPO A3以其独特的自然美学设计以及防水抗摔的品质，重新定义了千元手机的边界。从背面那一抹汲取自大自然的灵动色彩，到正面那块OLED超亮阳光屏，OPPO A3不仅是汲取了大自然的精髓与灵感，更是将科技与艺术完美融合在一起。



OPPO A3山涧绿

OPPO A3最吸引人的莫过于其背面那精心雕琢的自然色彩，汲取了大自然中最独特但又最具美感的景观，打造出了“山涧绿”、“极光紫”和“静海黑”三款配色。



OPPO A3山涧绿

其中，主打配色“山涧绿”彰显了雨后清风轻抚过山涧与草地，展现出的一幅生机勃勃的翠绿画卷，搭配全新升级金字塔晶体结构的超耐磨晶钻工艺，在不同光线照射下，机身背面的晶体更细腻也更闪亮，对颜色的通透感更强，更加突显潮流感和大自然的活力。



OPPO A3山涧绿

在追求美观的同时OPPO A3也没有忽视对手机抗摔防水的考量。全系标配采用的金刚四角及防撞梁设计通过，加高、加宽、加固优化了产品正反面及中框的结构设计，且增加了抗摔材料，提高了抗摔能力;独有的“安全气囊”设计是在手机内部的摄像头、马达、喇叭、电池等关键部件之间添加了大量的泡棉、硅胶垫等缓冲材料进行保护，而且镜头保护圈也高于镜片，二次强化玻璃的加入使摄像头兼具抗摔耐磨的特性，搭配定制的四角全包覆处理手机壳，构成了全方位的保护屏障。



OPPO A3山涧绿

而且OPPO A3的抗跌耐摔能力也获得权威机构的认可，获得了瑞士 SGS 金标五星整机抗跌耐摔认证以及通过18项国家军用标准冲击测试。无论是意外跌落还是日常使用中的磕磕碰碰，OPPO A3这种全方位的防护设计能确保手机内部元件的安全无虞，无疑是为用户带来了更加安心的使用体验。

背面坚固耐摔，那正面会不会很“脆弱”？OPPO A3的正面是一块采用了晶盾玻璃材质的6.7英寸的AMOLED柔性屏，这块屏幕不仅拥有出色的色彩表现力和极高的对比度，全局激发最高亮度可达1200nit，即便是在阳光明媚的户外环境下也能确保画面清晰可见;更重要的是，晶盾玻璃相比普通玻璃综合抗摔能力提升 160%，抗划伤能力相较微晶玻璃提升3倍，超窄边直屏设计不仅有效防止误触，还增强了抗摔性能。



OPPO A3

曲面中框的设计也为手机赋予了黄金流线曲率，实现了更流畅贴合的圆角设计，带来更加舒适的握持手感。除了抗摔，OPPO A3还支持 IP65 级防尘防水，换句话说，手机脏了都可以拿去水洗。



OPPO A3

OPPO A3 还继承了五大明眸护眼技术，通过国家眼科中心眼健康安全评测体系(ECAP)测试，呵护用户的用眼健康。OPPO 依旧考虑到一些户外用机场景，提供了阳光模式和湿手触控功能，可在雨水、油手、湿手等场景进行有效滑动和点击触控，解决户外用机不便的难题。

总的来说，OPPO A3以其独特的自然美学设计、健康的护眼理念以及坚固耐用的品质表现，在竞争激烈的千元机市场中脱颖而出，领先同档位实现最强整机抗摔、耐磨能力。如果你是一名“颜值粉”，那这款OPPO A3确实是不错的选择。