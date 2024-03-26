vivo Pad3 Pro 上手体验：兼顾娱乐和生产力的高效设备

【天极网手机频道】在当今平板电脑市场上，我们可以看到多种尺寸的产品，但主要可以分为三大类：8英寸的标准版、11英寸的大杯以及13英寸的超大杯。以vivo Pad3 Pro为例，这款平板电脑在尺寸上属于13英寸的超大杯范畴，我认为它的目标用户可能更多是那些对高质量影音娱乐有需求的消费者，同时也希望能在一定程度上兼顾轻度办公的人群。

首先，vivo Pad3 Pro的13英寸屏幕尺寸非常适合观看电影、电视剧和玩游戏，可以满足用户在休闲时光的娱乐需求。同时，这款平板电脑还配备了高清显示屏和优秀的音质，为用户提供了沉浸式的观影体验。此外，vivo Pad3 Pro还支持多种视频格式和HDR技术，让用户能够观看到更多类型的影片。

其次，vivo Pad3 Pro在性能方面也相当出色。它搭载了高性能的处理器和大容量内存，使得运行各种大型应用和游戏变得轻松自如。这对于那些需要在平板电脑上进行轻度办公的用户来说是非常友好的。例如，用户可以使用vivo Pad3 Pro进行文档编辑、表格制作和邮件收发等工作，提高工作效率。

此外，vivo Pad3 Pro还具备一定的扩展性，如支持外接键盘和触控笔等配件。这使得用户可以根据自己的需求，将平板电脑转换为便携式办公设备。同时，vivo Pad3 Pro还内置了丰富的应用商店和办公软件，为用户提供了更多的办公和生活便利。

vivo Pad3 Pro的屏幕尺寸为13英寸，但得益于其机身厚度以及屏幕黑边控制的得当，整个产品看起来并不显得笨重。此外，3.1K分辨率搭配144Hz的刷新率，无论是办公打字还是玩王者云顶，都能带来非常出色的体验感。在菜单栏设置中，用户还可以自主设置平板电脑的刷新率以及使用高刷新率的应用程序。

在CPU方面，vivo Pad3 Pro采用了大家熟悉的新一代天玑神U“9300”。在这里，我们简单测试了两款游戏，分别是原神和云顶之奕。在vivo的调教下，配合上vivo Pad3 Pro机身内部37000mm2高功率石墨散热，两款游戏都能毫无压力地以高画质满帧运行。

在音质调教上，vivo Pad3 Pro内置了8个音频单元，左右两边分别有4个。这些音频单元还针对游戏场景进行了专门的优化。

vivo Pad3 Pro采用了双电芯并联系统，电池大小为11500mAh。由于运用了升降压技术，降低了息屏关机不使用的电压，从而更大程度地延长了续航时间，并支持最大66W超级闪充。

机身背面的布局相当简洁，vivo的logo居中设计，下方有一串小字描述了电脑的型号。磁吸接口则用于连接智能背夹和键盘。右上方则是摄像头模组，1300万像素主摄搭配一个很大的闪光灯。关于这枚摄像头的素质，我只能说确实够用了。配合上vivo强大的摄影算法，用来应急拍摄或扫个二维码肯定是绰绰有余的。

综上所述，vivo Pad3 Pro作为一款13英寸的大杯平板电脑，其主要目标用户是那些既需要高质量影音娱乐，又希望在一定程度上兼顾轻度办公的人群。这款平板电脑凭借其出色的性能、高清显示和丰富的扩展性，满足了这类用户的需求，成为了市场上的一款热门产品。