2023 OPPO开发者大会即将于明日开启，全新小布助手值得期待

【天极网手机频道】11月15日，@OPPO小布助手官方推文预热即将于明日开始2023 OPPO开发者大会，文案同样由全新小布生成。据了解，搭载大模型能力的全新小布助手将随着，ColorOS14、全新服务生态、健康探索等内容亮相本次ODC。

根据此前官方透露的信息，本次大会将分为了五个章节，不仅有着万众期待的 ColorOS 14、潘塔纳尔智慧跨端系统，还会有AndesGPT，也就是大模型方面的技术发布。除此之外，新的服务生态和OPPO一惯都非常重视的健康守护也在其中，五大主题均围绕“创变与共，跨越未来”展开探索。

其中作为OPPO自主训练的大模型，安第斯大模型AndesGPT备受关注。它以“端云协同”为基础架构设计思路，包含了一系列不同参数规模的大语言模型，从十亿起步，最高可多达千亿级，可支撑多元化的应用场景，实现在本地与云端协同运作的效果，更强调实用性与用户体验提升。

AndesGPT通过引入高质量的知识图谱、QA问答数，并结合对预训练和指令精调技术的优化，大模型知识与百科能力的覆盖面和准确性得到了显著提升，可让小布实现自然流畅与专业可靠的对话问答。

与此同时，依托对全球6亿用户的服务，OPPO已完成端云用户画像、情境感知等相关基础数据的积累。在AndesGPT的技术加持下，OPPO面向智能终端革新技术架构设计，提供端云协同、端云互补、端云协作等多种工作模式，实现隐私相关的计算放在端侧，隐私无关的计算放在云端，在保障用户隐私安全的前提下提供个性化可定制的专属体验。

AndeGPT可持续赋能小布助手AI能力进化，进而为用户打造更强的知识问答能力、个性专属服务和安全使用体验，在技术革新基础上更上一层楼，实现用户体验的全面革新。早在今年8月中旬，OPPO就预告了小布助手将接入大模型能力，并于10月官宣开放基于AndesGPT打造的新小布1.0 Beta版，邀请用户尝鲜体验超级问答、用机助手、内容创作等能力。

在手机操作上，全新小布助手支持自然语言调用手机系统功能，可同时输入多个指令完成任务，提高了用机的便捷性和友好度。在内容生成创作方面，小布助手已能够创作多元化的内容，包括演讲稿、策划案、SWOT分析、短视频脚本、朋友圈文案与餐厅点评等。至于全新小布助手，以及 ColorOS 14、潘塔纳尔智慧跨端系统究竟会带来哪些惊喜，，11月16日OPPO开发者大会，我们不妨期待。