安兔兔10月安卓手机性能榜出炉，骁龙8 Gen3跑分居然没上200W？

【天极网手机频道】安兔兔公布的10月安卓手机性能榜让人有点惊讶，旗舰手机性能榜当中只有两台手机搭载了骁龙8 Gen3处理器，但是平均跑分最高是1997427分，虽然没有突破200W分，也与之前的期待值有些出入，不过这个分数应该是普通用户可以跑出来的平均成绩。

据了解，骁龙8 Gen3旗舰芯片对比上一代性能表现显著提升，是目前为止性能最强的骁龙5G处理器。它采用台积电4nm工艺制造，1+5+2的CPU核心架构，即由1个高性能的Cortex-X4超大核、5个A720性能核心和2个A520的能效核心组成，其中超大核主频最高可达3.3GHz。相比上一代产品，第三代骁龙 8 的CPU性能提升了30%，能效提升了20%。

旗舰榜中除了两部采用骁龙8 Gen3旗舰芯之外，其余机型均采用骁龙8 Gen2芯片，位居第三位的一加Ace2 Pro虽然是8月份的机器，但是搭载骁龙8 Gen2芯片使其凭借1663507分跻身前三，实力强悍的同时极具性价比。

紧接着的第四位至第十位分别是iQOO 11S、iQOO 11 Pro、vivo X90 Pro+、realme GT5 240W、OPPO Find X6 Pro、一加手机11以及红魔8 Pro。

再来看到次旗舰排行方面，骁龙7+Gen 2依旧是完全没有对手的，断崖式的领先于各种天玑8200和8100。骁龙7+Gen 2这颗中端芯片选择了与旗舰芯片同等级的台积电4nm制程工艺，并首次用上了2.91Ghz的Kryo Prime超大核，较骁龙7 Gen1移动平台性能提升翻倍。不过骁龙7+Gen 2受制于成本问题，目前依旧只有realme GT Neo5 SE和Redmi Note 12 Turbo两个机型搭载，排行榜平均跑成绩分别达到1154600分、1152325分。

位居第三的iQOO Z8搭载了天玑8200处理器，与满血版LPDDR5、满血版UFS 3.1组成“满血性能铁三角”，再加上内置了史上最具实力的3K VC冰极立体散热系统足以让iQOO Z8满血性能尽兴狂飙，强悍性能与散热系统可以说是在千元级产品中处于领先，配合最高12GB+512GB超大存储组合，满足用户对于强悍多任务和海量存储的需求。

第四位至第十位分别是vivo S17 Pro、iQOO Neo7 SE、小米Civi 3、Redmi K60E、一加Ace竞速版、Redmi Note12T Pro以及OPPO Reno9 Pro 5G，这几款机型除了搭载了联发科天玑8200处理器之外，还有天玑8200-Ultra、天玑8100-Max处理器。

以上就是安兔兔10月榜单内容，10月份的新机不算太多，再加上由于骁龙8 Gen3旗舰芯是刚刚才发布，搭载这颗芯片的机型尚不多，根据透露搭载第三代骁龙8的安卓旗舰预计在未来几周内上市。也就是说接下来的11月和12月发布上市的机型才是重头戏，年底新机大战即将开始，大家可以期待一下。