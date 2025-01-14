　　OPPO与松下签署全球专利交叉许可协议

【天极网手机频道】2025年1月14日，全球领先的智能设备公司OPPO宣布与松下就蜂窝通信标准必要专利签署了一项全球专利交叉许可协议。协议由双方友好协商达成，内容涵盖知识产权的多领域合作计划，并将终结双方在全球范围内所有司法管辖区的未决诉讼。

OPPO专利许可负责人林委之表示：“我们很高兴与松下达成全球专利交叉许可协议，这体现了双方对彼此知识产权的认可和尊重，也为双方未来的知识产权合作奠定了基础。OPPO始终尊重知识产权，并倡导在互惠条件下达成解决方案。OPPO将继续倡导合理的专利许可费和长期健康的知识产权生态系统。”

松下长期以来一直是包括关键的无线、视频和音频标准等标准化技术的贡献者和使用者。松下将继续为标准化技术做出贡献，并提倡以允许自愿参与并促进标准化技术的开发和应用的平衡生态系统。松下首席知识产权顾问安德鲁・严(Andrew Y. Yen)表示：“我们对协议的达成表示欢迎，这是松下与领先的中国智能手机制造商同时签署的两份协议之一。松下无法单独完成这项工作，我们感谢OPPO的知识产权团队的努力和贡献。这份协议再次肯定了松下的工程师对标准化技术的贡献。这一成就将继续推动松下实现通过开发产品、服务和基础技术提高消费者生活水平并促进全球社会发展的企业承诺。未来，松下和OPPO计划在知识产权领域展开合作，聚焦亚洲前沿知识产权课题。”

作为创新驱动型企业，OPPO始终专注于技术研发，在5G/6G、人工智能、影像和快速充电等关键领域持续研发投入，致力于为用户带来更卓越的体验。截至2024年12月31日，OPPO全球专利申请量超过11万件，全球授权数量超过6.1万件。其中，发明专利申请在所有专利申请中占比高达91%。据世界知识产权组织(WIPO)发布 2023年国际专利条约(PCT) 申请数量排行榜显示，OPPO位列全球第9位。此次全球专利交叉许可协议签署，是OPPO与松下在知识产权领域深度合作的重要里程碑，未来双方将继续携手，共同推动全球知识产权生态的可持续发展。