实况照片新玩法，Reno13 系列将胶片风格带进社交分享

【天极网手机频道】OPPO于11月25日正式亮相Reno13 系列，在外观设计上新机在延续上一代超美小直屏风格，同时在影像上带来了诸多升级与新玩法。Reno13 这一次后置配备了旗舰级双摄组合：一颗5000万像素广角主摄与一颗800万像素的超广角镜头。无论是日光下的明媚景致、黄昏时分的绚烂天空，还是低光环境下的细腻画面，它都能精准还原肉眼所见的色彩与细节。

在拍摄风景、建筑等宏大场景时，广角主摄不仅展现了宽广的视角与丰富的画面层次，还借助光学防抖功能，有效避免了因手持不稳造成的图像模糊，确保了从花朵的精致纹理到建筑宏伟线条的每一处细节都清晰锐利，不失真。夜景模式下，通过先进的算法优化，显著降低了噪点，提升了画面的纯净度与亮度，使得夜晚的景色同样能够展现出丰富的细节与生动的色彩。

尤为值得一提的是，Reno13 系列进一步升级了实况照片功能，将实况视频长度扩展至3秒，并支持全焦段实况拍摄及EIS电子防抖，无论是超广角、广角还是潜在的长焦镜头，都能捕捉到高质量的动态瞬间。用户可自由选取最满意的封面帧，并享受画质增强的处理，确保分享时呈现最佳的视觉效果。此外，实况照片还支持GIF或视频格式的导出，甚至可批量转换为视频，让分享体验更加流畅与便捷。

Reno13 全系打破了不同生态系统间的界限，实现了与iPhone的一触即传功能，无论是图片、视频还是文档，都能快速分享，同时兼容iPhone的灵动岛功能，实时显示传输进度，极大地简化了资料互传的过程。

在创意拍摄方面，Reno13 系列的实况照片与人像模式均融入了多样化的柔光模式，包括朦胧、柔美和梦幻三种风格效果，这些模式能够巧妙地柔化画面中的高光部分，增强人物面部的立体感与肤色的自然度，同时保留肌肤的细腻质感，让人像焕发出梦幻般的光泽。

总体上，OPPO Reno13 系列带来了比肩iPhone的实况照片体验。不仅如此，新机带拥有IP69顶级防水性能、强劲的天玑8350旗舰芯片和5600mAh的大容量电池，能够轻松应对各种使用场景和需求。目前新机已经正式发布并开启预售，近期有换新需求的朋友不妨多多关注。