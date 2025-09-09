国行iPhone17系列将由eSIM问题导致电池容量小于海外版本

【天极网手机频道】随着苹果秋季发布会的临近，有关即将推出的 iPhone 17 系列配置的消息不断涌现。近日，根据中国监管数据库中的数据， iPhone17 Air、iPhone17 Pro 与 iPhone17 Pro Max 将在电池容量方面因不同版本之间存在差异，其最核心的原因之一为国行版因需保留实体 SIM 卡槽而容量缩水。

根据中国工信部数据库信息显示，iPhone 17 Air 配备实体 SIM 卡槽的版本电池容量为 3036 mAh，而取消实体 SIM 卡的版本为 3149 mAh;iPhone 17 Pro 的容量分别为 3988 mAh 与 4252 mAh;iPhone 17 Pro Max 更是首次突破 5000 mAh，其中国行版为 4823 mAh，美版则高达 5088 mA。从这些数据可以看出，支持实体 SIM 卡槽的国行版相比全面采用 eSIM 的海外版本，电池容量普遍偏低。

（数据来源：HubWeb）

其差异的根源在于空间布局。海外版本取消 SIM 卡槽后，腾出的内部空间得以用于增大电池容量;而国行版本出于政策与市场需求考虑，仍保留实体 SIM 卡槽，不得不在电池设计上做出折中，使电池长度和形状受到限制。

与此同时，据此前报道，据微博博主“数码闲聊站”在此前透露的消息，国内某一运营商正为苹果 iPhone 17 系列尤其是极薄机型如 iPhone 17 Air 的 eSIM 支持做准备，这预示着国行版未来或可能逐步支持 eSIM 技术。

值得注意的是，iPhone 17 Pro Max 有望成为首款电池容量突破 5000 mAh 的 iPhone，仅海外版就能多出约 265 mAh，而这将带来更长的续航时间。如果能搭配更高效的能耗策略，国行用户或可在未来获得实体 SIM 与更优性能兼顾的使用体验。此外，据悉 iPhone 17 系列仍将延续 20W 有线快充，但具体能效优化如何，还有待发布会揭晓。

总而言之，eSIM 技术在 iPhone 17 系列硬件设计中发挥着决定性作用，国行版因政策限制暂需保留实体 SIM 卡槽，导致电池容量小幅缩水。但中国运营商的积极布局，或将为未来更统一的版本打开可能，发布会后更多细节值得期待。