2024年首台可以折叠的键盘mini主机 ――将主机折叠放入口袋

【天极网手机频道】早在iPhone 13时期，由于mini系列在iPhone 13系列产品线的底端占有率表现，小尺寸手机在市场上的不认可，叫好不叫座的低迷表现，苹果对此也无力回天，从iPhone14时代开始，将iPhone中的mini系列正式从手机业务中除名了。

在如今的手机圈，从很久的iPhone4时代主流手机的3.5寸左右，到如今遍布6.8寸屏幕起步的时代。尽管手机尺寸的不断增长，但依旧那么一批“小屏”党的呼声，在手机产商发布大屏旗舰时候抱怨如今已经没有厂商做小屏的旗舰，亦或者对小屏发出“既要又要”的幻想。

许许多多的用户希望手机拍照可以带来专业相机的拍摄能力，希望小小的游戏掌机带来强悍到征服3A游戏的性能表现，希望mini主机更加小巧玲珑、便携随身。

对于“兵器”要趁手，工具要“小巧”的要求，可能是刻在人类基因序列的本能。从始至终，很多人依旧秉持着对各种各样的工艺品有着尽量“小巧精致”的追求，同样的，对于科技数码产品，很多人对于它们也保持着类似的热忱之心且从未在他们心中褪去。

“玲珑”产品发布会简介

在刚刚结束的高考季和毕业季，在六月三十号，国内一家叫做上海首界科技有限公司在Bilibili发布了一款名叫“玲珑”的新产品，并且开启了创世版产品的内测。

“玲珑”这名字一听就让人联想到小巧玲珑四字，十分符合这款主机的产品定位，该产品名取自李白的《玉阶怨》却下水晶帘，玲珑望秋月，在B站的账号估计也因此得名“玲珑和秋月”。

在将来或许也存在着一款叫做“秋月”系列的产品，可以展望一下。

(图片来源：2024玲珑产品发布会Bilibili平台截取)

回到产品本身，对于大多数有着便携办公需求的用户，通常以Win轻薄本、Mac系列甚至iPad系列科技产品作为购入的主要首选项。如果硬要将“玲珑”这代产品和这些便携设备的扯上关联性的话，这款“玲珑”产品的产品定位与Mac mini的定位稍微接近一些，属于没有屏幕的小巧主机这一类，折叠后的它只比成年人巴掌稍大一些。

(图片来源：2024玲珑产品发布会Bilibili平台截取)

众所周知，MacMini产品，如果需要正常办公，则需要显示设备，键盘和鼠标。

与Mac Mini系列不一样的是，这款玲珑的产品，有自带可折叠的全尺寸键盘，因此少了键鼠的要求，只需要显示设备即可，甚至键盘还带有全尺寸的方向键、触控板，轻办公是足够应付了。此外，这个“玲珑”主机是自带60Wh电池，兼具小巧的同时，也多了功能性。

(图片来源：2024玲珑产品发布会Bilibili平台截取)

在发布过程中，为了直接展示这款可折叠的键盘主机的便携性，甚至直接从口袋中直接掏出向大家展示，致敬了曾经的经典，而这个巴掌大小的“铁盒子”总是让人联想到任天堂的掌机3DS和NDS。

(图片来源：2024玲珑产品发布会Bilibili平台截取)

串流无线连接显示设备的意义

与如今主流的Mac或者Win的Mini主机产品相比，这款国内发布的“玲珑”主机产品和其它Mini主机一样需要附近有显示设备，但有一点特殊的在于提供了无线串流连接的模式。这就是意味着你手中的伪生产力工具ipad甚至折叠屏手机，可以摇身一变成为可用的Windows系统的设备。

暂且不谈具体的表现体验，就单从产品的定位和出发点而言，在国内WinMini主机生搬硬套Mac Mini系列的方案模式之下，确实是独树一帜的存在。

这个“玲珑”产品的这套串流思路和鸿蒙初期的万物互联有些类似，可以最大化的利用身边触手可及的显示设备，拓展吃灰产品的可用性，将更多数码产品的适用性宽度被动的抬高了一些。

如果类似产品的品类和市场需求被持续放大，那么在将来可预见性的看到，无论是TV、平板，手机，投影仪，甚至汽车而言，都带来更多样化的拓展性和可玩性。

(图片来源：Bilibili平台UP主“玲珑和秋月”视频中截取)

附加功能

这款玲珑主机，除了上述可以充当正常Mini主机的功能之外，还有一点附加功能稍微可以提一下。

充当蓝牙键盘。虽说作为一个键盘类的主机产品是一个基础的功能，但结合这款主机和ipad设备的种种功能适配，“玲珑”和ipad总是有种相辅相成的感觉，契合度相对较高，都是便携的设备，还能相互成就。此外，“玲珑”这款可折叠键盘主机还有60Wh的电池，还可以充当充电宝使用。

“玲珑”主机的产品配置

这款玲珑主机的配置如下：用的是8840U的处理器，板载内存，有16GB和32Gb运行内存可选，固态内存有512GB和1TB存储规格可选，价格则为4699起步，通过B站活动最高可受到1000元的折扣。

重量 800g 尺寸 15cm*10cm CPU 8840U 内存 16GB/32GB 存储 512GB/1TB 电池容量 60Wh

市场分析和市场口碑的两极化

当下对于外出出差的用户而言，许多用户提供了很多种解决方案，诸如：平板利用云电脑简单处理一些简单的办公事务、AR眼镜配合蓝牙键盘等多种替代方案。

除此之外，很多用户对于无线连接方式的稳定性存在不少的顾虑，不可否认，但凡是无线连接的方式，肯定是会受到周围环境或多或少的影响。

这款“玲珑”折叠键盘主机产品的发布，在B站已经形成了两极分化的意见，对于一部分人而言，这款主机的发布确实切中一部分人的痛点问题，在会议、出差、上班、学习的多种使用场景中，可以替代目前的方案，并且带来更佳的用户体验;当然，也有很多人认为其高昂的售价和尴尬不清的产品定位与初衷背道而驰或者没有必要。

能否开辟出新的可折叠键盘Mini主机赛道这一问题，还是得经过复杂的市场验证。

(图片来源：2024玲珑产品发布会Bilibili平台截取)

持续不断地产品设计和创新

这样一款产品定位清晰，主攻极致的小巧玲珑的可折叠键盘主机，更适合有着频繁需要旅行出差的用户和一些有着特殊需要的用户。当然，对于有着这种需求的人群，在过去几年的已经发布的科技产品中，许多科技产商似乎一直有在为这样的人群给出这样或者那样的解决方案，更轻便轻薄的轻薄本、ipad Pro、便携屏和VR眼镜设备等等，有些产品在如今看来有些故步自封，有些看来确实有些新颖之处，但真正带来变革或者里程碑式意义的产品，让人眼前一亮或者耳目一新的产品，已经很久没有出现，我们可以问问自己，上一次给你带来的这样感受的产品是哪一款呢？

这款可折叠键盘主机并不是第一款键盘主机设备，但从官方第一次发布视频到产品发布，确实能在这款产品中看到不少的巧思和设计在其中，只有这样心怀热爱，用心听取用户意见的厂商，用心观察生活的厂商越多，才能促成越来越多有用的科技产品循序渐进地改善生活的方方面面。