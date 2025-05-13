iQOO Neo10 Pro+官宣定档5月20日， 2K屏+骁龙 8 至尊版

【天极网手机频道】5 月 13 日，@iQOO 官宣性能猛兽 Neo10 Pro + 将于 5 月 20 日 19:00 震撼发布，同步推出 iQOO WATCH 5、iQOO TWS Air3 和 iQOO Pad5 系列，构建全场景电竞生态矩阵。作为搭载 2K 屏的骁龙 8 至尊版机型，Neo10 Pro + 这一次直接拉满性能上限。

天极网了解到，Neo10 Pro +搭载的骁龙 8 至尊版芯片采用 3nm 全大核 CPU 架构，2 颗 4.32GHz 性能超大核与 6 颗 3.53GHz 性能大核火力全开，搭配 Adreno 840 GPU，无论是高帧率 3A 大作还是多任务复杂场景，都能实现毫秒级响应与丝滑帧率。配合自研超配独显芯片，游戏画面渲染更细腻，团战技能特效也能做到零卡顿。

散热方面，Neo10 Pro + 配备超配散热系统，大面积 VC 均热板与航天级导热材料结合，即便长时间激战也能保持冷静输出。超配 OS 系统深度优化游戏调度策略，应用秒开、后台保活能力拉满;超配闪充续航则实现 10 分钟回血 50%，彻底告别电量焦虑;超跑级外观设计，握持感与辨识度兼备。

三款 IoT 产品更是将电竞体验全方位升级：KPL 官方推荐的 iQOO WATCH 5，通过定制表带表盘与实时心率监测，化身选手级游戏数据管家;iQOO TWS Air3 以超低游戏时延，让脚步声方位精准定位，抢占决胜先机;获《永劫无间》手游与王者荣耀职业联赛双认证的 iQOO Pad5 系列，凭借大屏视野与强悍性能，开启手游战场降维打击新模式。目前新品预约通道已全面开启，这场性能与生态的双重盛宴，必将重新定义电竞旗舰新标准。