vivo Y37系列开售，千元价位尽享大续航大内存美学新体验

【天极网手机频道】在智能手机市场日益细分的今天，vivo凭借其对消费者需求的精准把握，再次推出了让人眼前一亮的千元机新品――vivo Y37系列。vivo Y37系列以其超高性价比、超长续航、大内存空间以及精致的外观设计，吸引众多消费者的目光。



vivo Y37配色

针对用户对手机续航能力的关注，vivo Y37以及vivo Y37 Pro分别内置了5000mAh、6000mAh大容量电池，并支持快速充电技术，几乎是目前市面上同类机型中的佼佼者，即使在长时间使用或高强度游戏的情况下，也能确保手机电量充足。同时，vivo还通过优化电源管理系统和智能节电技术，进一步延长了手机的续航时间。让用户无需担心电量问题，尽情享受智能生活带来的便利与乐趣。

随着手机应用的不断增多和功能的日益丰富，手机内存的需求也越来越大，vivo Y37系列在内存配置上毫不吝啬，最高12GB+256GB的内存组合为手机提供了充足的空间，不仅提供了充足的运行内存以保证多任务处理的流畅性，还配备了超大的存储空间以满足用户对于照片、视频等多媒体文件的存储需求，无论是追剧、玩游戏还是拍照录像，都能轻松应对，为用户带来更加畅快的使用体验。配合vivo Y37系列搭载的天玑6300处理器，以及基于Android 14的OriginOS 4系统，对系统底层进行了深度优化，提升了系统的响应速度和流畅度，无论是日常应用还是大型游戏都能轻松应对。



vivo Y37系列大内存组合

除了强大的硬件配置和出色的性能表现外，vivo Y37系列在外观设计上也同样令人惊艳。vivo Y37系列采用了时尚简约的设计风格，机身线条流畅自然，后置摄像头模组以简约的圆弧方形设计呈现，与背部整体风格相融合，摄像头的排列和布局也保证美观性，赋予了手机更多的辨识度和时尚感，不仅提升了握持的舒适度，还使得手机在视觉上更为轻薄，且不易留指纹，底部还保留3.5mm耳机接口，方便一些还喜欢用有线耳机的用户使用。

配色方案清新雅致，其中vivo Y37提供月影黑、远山青以及菱光紫配色;vivo Y37 Pro提供幽夜黑、杏色海以及天空之城配色，这几款配色既符合年轻人的审美趋势，又能够满足不同用户的个性化需求，无论是握持手感还是视觉效果都令人满意。此外，vivo Y37系列还采用了先进的屏幕技术，显示效果细腻逼真，为用户带来更加震撼的视觉体验，还获得了德国莱茵TüV低蓝光认证，有助于减少长时间使用屏幕对眼睛的伤害。让vivo Y37系列在众多千元机中脱颖而出。



vivo Y37 Pro配色

vivo Y37系列之所以能在众多千元机中脱颖而出，成为性价比之王，主要得益于其在硬件配置与价格之间的完美平衡，同时也满足了用户对手机性能的基本需求更在外观设计上带来了耳目一新的感觉。目前新机正在热销中，售价在1199元起，感兴趣的用户不妨前去官网或是线下门店了解体验。