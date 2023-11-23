评测：人像体验和系统再升级，这一次得夸OPPO Reno11 Pro懂我

【天极网手机频道】不知道大家发现了没，今年开始各大厂商开始流行起长焦距镜头，或许是听从了用户的要求，也或许是发现了用户真正想要的拍照构图，国内手机厂商在主流机型和旗舰机型中基本都搭载了长焦镜头，专注人像拍摄的OPPO Reno也不例外。近日OPPO推出了全新人像手机Reno11系列，除了惊艳外观、轻薄、色彩、流畅等深入人心的特性之外，始终坚定人像拍摄的OPPO Reno11系列也在不断的探索与突破中再次升级，带来了单反级的影像能力。那么OPPO Reno11系列在人像维度上有何创新，是否能再次引领潮流？让我们一起揭晓。

这一次Reno11系列带来了Reno11以及Reno11 Pro两款机型，接下来的评测我们以OPPO Reno11 Pro为主。

外观

OPPO一直以来对美学设计都是有自己的见解的，与市面上千篇一律的外观设计不同，Reno系列将潮流元素、时尚与轻奢质感结合的设计总是能让人一眼就认出。首先在正面上，OPPO Reno11 Pro正面搭载的是一块6.74英寸与旗舰机OPPO Find X6系列同款的动态光影屏，局部峰值亮度达到1600nit，让 HDR 内容更加鲜活，配合光子矩阵显示技术最高可以实现8倍的亮度激发，带来更加接近人眼真实所见的画面。

背面设计上，Reno11 Pro延续 Reno“主流中的潮流”的设计哲学，推出了曜石黑、月光宝石、松石绿(仅Reno11 Pro)和萤石青(仅Reno11)共四种配色。其中天极网手上的是系列主打色月光宝石配色。

OPPO采用行业首创的光韵宝石工艺，在一块后盖上呈现出星光、珠光与月光三种光泽，再现月光宝石的灵动光彩。摄像头模组区域则是采用冰川纹宝石圆盘设计，精湛的圆盘上还刻有巴黎饰钉圈装饰，光彩夺目且独特有个性，在不同角度下的光影会显现不一样的质感。

轻薄已成为Reno系列的代名词，OPPO Reno11 Pro“轻”而易举的190g机身内部还容纳了4700mAh的大电池，3D双曲面对称设计使其拥有74mm舒适握持宽度，曲面弧度将屏幕、中框与背板和谐衔接为一体。就整体而言，Reno11 Pro不仅手感与美感并存，还诠释了轻薄优雅质感与潮流美学的全新典范。

影像

长焦拍人像除了视野小、变形小、景深浅等特点，还具有独特的空间压缩感，能够减弱“近大远小”的透视效果，让不同距离的景物之间看起来距离更近，有利于画面各元素的结合，从而使画面更加简洁、充实。因此，想要拍好人像，长焦可以说是不可或缺。

此次OPPO Reno11 Pro首次搭载单反级全焦段三摄，包括一颗 F/2 大光圈3200 万像素单反级人像镜头、一颗F/1.8的大光圈5000万像素单反级广角主摄以及一颗 112°单反级超广角镜头。尤其是等效焦距 47mm的2倍单反级人像镜头的加入，能让人像更出彩。



2X人像模式样张



2X人像模式样张



2X人像模式样张



2X人像模式样张



2X人像模式样张



2X人像模式样张



1X人像模式样张

从拍照模式的样张中可以看出，人物的五官立体、表情生动，同时肤色还原也很准确，恰到好处的微美颜效果也让整个人脸看起来更有气质，轻微的虚化效果让人物主体更加突出，也大大提升了画面的氛围感，看起来非常自然。而基于对专业镜头光学虚化特征的模仿，使得Reno11 Pro更具有单反相机光学质感的虚化效果，所以在人像模式(人像模式下默认2X拍摄)下进行拍摄的虚化效果会更强烈些，让人物主体和背景间的过渡关系真实自然。

在强光或是逆光下拍摄其实很考验手机的光影渲染能力，但是人物主体亮部并没有出现过曝，比如脸部的高光与阴影部分有所保留，并不是单纯地提亮人脸部的光泽而忽略与周围环境的光比关系，肤色的质感和色彩还原依然很到位;暗部表现上不仅和亮部拉开了层次，而且暗部细节也没有丢失，人像光影质感一下子就出来了。



1X拍照模式样张



2X拍照模式样张



5X拍照模式样张

除了人像细节和光影表现力以外，长焦镜头在画面构图上也和普通镜头不一样。1倍模式呈现的画面内容更多，但是如果是拍人像的话不够突出主体;用2倍焦段后由于压缩了画面空间，背景虚化也更到位，人物主体一下子明确了起来，而且支持5X超光影变焦，我们只需要切换2X长焦镜头或者5X变焦，再进行简单的构图便可以拍出相当干净的主体照片，从层次感到空间感以及柔和自然的虚化效果，都体现出了Reno11 Pro长焦镜头带来的高水平人像特写。



超广角拍摄样张



1X拍照模式样张



2X拍照模式样张



5X拍照模式样张



微距模式



夜景模式拍摄样张



夜景模式拍摄样张

当然，人像和光影之外的拍摄，OPPO Reno11 Pro同样表现出彩。白天拍摄的样张整体都并没有出现过度渲染的偏色现象，是很自然的风格;暗光或弱光场景下直出的样张纯净度很高，几乎没有噪点也没有出现过曝现象，亮部与暗部的细节都处理得比较好，凸显出了画面色彩的层次感。

“把人像拍好”是推动智能手机影像发展的一大原动力，不断推进着手机人像拍摄体验的进步。总的来说，使用长焦镜头拍摄人物图像确实会带来别具一格的感受，与传统拍照方式相比，Reno11 Pro长焦镜头不仅令照片更真实、生动和立体，同时也提供了更高质量的人物样张出品。

性能配置与系统

基础配置上，OPPO Reno11 Pro配备了满血版骁龙8+旗舰芯+ LPDDR5X+UFS 3.1性能三件套，配合OPPO独有的超算平台实时调度，全面激发芯片性能实力。Reno11系列首发搭载的 ColorOS 14系统内置全新“内存无损压缩”技术，使用高效的压缩算法与存储加速技术，可实现重复文件自动去重、闲置文件自动压缩，在长期使用后保留更多可用存储空间，根据OPPO官方数据显示，此创新技术可为用户节省最高 45GB 存储空间。

OPPO Reno11 Pro内置一块等效4700mAh的电池，配合长寿版 80W超级闪充，可以在33分钟内完成充电，配合电池健康引擎，不仅能够提升用户日常充放电的体验，也能够延长电池的使用寿命，不管是充电还是续航，Reno11 Pro总是一步到位解决电量焦虑。



充电实测(数据仅供参考)

值得一提的是，用户可自行定义停止充电的电量百分比，以便根据个人需要，在更长电池循环寿命和更多充入电量间灵活选择。全新加入的剩余充电时长预估功能，允许用户更直观地了解充满所需时长，从而从容安排出行时间。

系统方面，OPPO Reno11全系首发搭载ColorOS 14系统，在ColorOS发布的第十年里，OPPO真正好看、好用、安全的手机系统。

在系统是UI 方面，ColorOS 14依旧是使用了水生设计，全新流体云交互模式通过将系统中时效性高的服务和多种交互形式整合归一，以根据服务状态和信息优先级，以气泡、胶囊、卡片三种形态，进行有主次、有节奏、跨设备的实时提醒，既不过度打扰，又不会让用户错过重要信息。



水生设计



卡片形式



胶囊形式

流体云还支持智能识别，当检测到用户复制特定内容时，会自动弹出卡片，一键直达，省去切换APP的繁琐步骤。例如关于景点的船票信息，当你的好朋友给你发来了一条商品链接之后，只需复制该链接即可弹出淘宝服务跳转提示，点击即可快速跳转至相应商品详情页。

如果还要再细致到景点中的某个地点，只需复制关键词就可以自动开启导航、景区信息服务。

再来看到出行行程中，可以直接复制火车号或者航班号就可以查看火车或者航班的具体时间和行程，再也不需要像以往那样得一步一步地操作，现在一键直达的操作更简单也更省时更省事。

还有一个值得关注的新玩法，不少用户到现在都在用手机第三方软件进行一点一点的抠图，不智能的同时还很费时间，更关键的是自己抠的图边缘还“坑坑洼洼”一点都不流畅，一看就是“假图”。基于 ColorOS 14 端侧AI模型、自研 AI 加速平台算子优化与算力强大的芯片平台，Reno 11系列带来了“闪速抠图”功能。像相册中的单人、多人、手办等等都能通过“一点，一拖”来精准提取，抠出来的图可以二次编辑，也可以放中转站暂存，最多可以暂存30天，非常方便。

在ColorOS14 AI端侧模型和芯片算力的支撑下，Reno11 Pro的抠图精度做得很到位，即使是头发边缘细节也抠得很自然。而且当画面中同时存在多个主体时，Reno11也能分离选择主体抠取，在这一方面甚至超越iOS，实现了目前最高自由度的抠图体验。

网页截图也可以提取截图中的内容。例如随机截取一张网页界面，然后双指长按屏幕就可以调出这个功能，可以看到有内容提取以及识别图片两个功能，不仅可以直接自由复制粘贴图片上的信息文字，还可以使用一键提取所有信息。在提取信息后，我们还能直接把识别到的图片给下载到本地相册。此外，这些图片还可以直接放到中转站里，跨设备进行互相分享。

用户的隐私安全同样是 ColorOS 一直关心的问题。ColorOS 14 带来了一些新的隐私保护工具，比如隐私水印功能，当识别到身份证、护照、营业执照等敏感图片时，系统自动提示用户一键添加保护水印，确保隐私不会被随意滥用。对于照片和视频的使用权限，ColorOS 14 新增“单次使用时询问”选项，当应用询问使用权限时，用户可以选择仅授权特定的照片和视频，保护隐私安全。

目前 ColorOS 已获得了 MDFPP、ioXt Android Profile 等多项业界高等级权威认证，全新 ColorOS 14 将为用户打造全方位、全链路的安全隐私保护，并对数据建立从设备到系统，再到传输的全链路安全管控，让数据可知可控。

总结

面向用户日益增长的人像拍摄需要，OPPO首先想到的不是怎么堆料，而是真正的在思考和理解用户对于人像“怎样拍、怎样拍好”的定义， Reno11系列搭载的2 倍单反级人像摄像头，47mm 焦段具备单反级的人像模式，不仅打造单反级自然虚化，还让构图更清晰，;首度将珍贵宝石元素巧妙运用于机身设计，以四种光彩各异的宝石为灵感，塑造独特潮流魅力，开创潮流设计的新篇章;更有全新ColorOS 14系统，不仅集合多项流畅黑科技和隐私保护技术，还凭借全新的内存无损压缩技术大幅减少应用对存储空间的占用。“流体云”主动服务与高效的“传送坞”内容中转功能也同步上线，提供 OPPO 独有的便捷操作体验。整体来看，这一次的Reno11系列是真的“懂”用户的实际需求是什么，从外观设计到用机体验再到用机安全，从里到外都更懂得如何让用户有更出色的体验。如果近期有换一款影像手机想法的用户，Reno11 Pro可能是三千元以内最完整地继承了旗舰人像算法的手机，是个不二之选。