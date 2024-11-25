OPPO Reno13美学与实用性的完美结合：终于和我的iPhone姐妹互通上了

【天极网手机频道】OPPO Reno系列自推出以来，一直以其时尚的设计和出色的影像能力赢得了广大用户的喜爱。上一代产品Reno12系列的热销和好评的双丰收更是让人们对这个系列充满好奇和期待。随着全新OPPO Reno13 系列的发布，OPPO在其外观设计、影像实力、芯片性能、游戏体验、续航能力以及信号稳定性等方面都进行了全面的升级。这一次天极网将以OPPO Reno13为主进行详细的上手体验，看看这款新机是否会带来更多惊喜。

外观设计：美学与实用性的完美结合

如果说上一代OPPO Reno12的千禧设计是属于年轻人极具代表性的潮流酷炫风格，那么这一次OPPO Reno13的“甜酷风”的代表。OPPO Reno13在外观设计上延续了Reno系列的经典设计，并在此基础上进行了今年时尚潮流的创新。OPPO Reno13主打配色蝶蝶紫是采用了今年潮流趋势――蝴蝶作为主要的设计元素，并且在蝴蝶翅膀中用极为精细的微堀光栅排列实现了翅膀的光影流动，变换手机角度时翅膀仿佛注入了生命力，年轻群体用户向往的自由在这一刻具象化了。

除了“蝶蝶紫”配色，OPPO Reno13还拥有星河蓝以及午夜黑，能够满足不同用户的审美需求。其中星河蓝配色是属于 Reno 的“蓝调时刻”，AG 玻璃不仅有消除镜面作用，同时又能够保留玻璃原本的精致触感，还原纯净蓝调底色;午夜黑则代表着经典和反叛的“黑”，将神秘感时尚诠释得恰到好处。

OPPO Reno13在保持轻薄设计的同时也兼顾了手感。全系后盖采用的是与iPhone同款的一体化冷雕玻璃工艺，这种工艺的优点是将整块玻璃一体冷雕塑形而成，无缝设计可以更好地防水防尘;铝合金金属中框带来舒适手感的同时更抗跌落。

薄至7.24mm和轻至181g的机身为6.59英寸的1.5K超高清小直屏带来浑然一体的自然手感，极致的点胶宽度控制搭配极致的屏组黑边设计，实现了Reno13极致窄边的显示效果;支持最高120Hz的刷新率，还具备1200nit的全屏最高亮度，即使在强光下也能清晰显示。同时，3840Hz的护眼调光和10.7亿色的显示让Reno13的屏幕更加护眼且色彩丰富，无论是观看视频、浏览图片还是进行文字编辑都能享受到出色的视觉体验。

小直屏的设计在如今盛行的大屏手机市场中尤为独特，不再一味追求大屏带来的视觉体验，而是采用更符合大部分用户手掌大小的直屏机身尺寸设计，不仅让手机看起来简洁大方，而且还带来更舒适的握持感和操作体验，这才是作为用户真正需求;再除去了千篇一律的外观，Reno13极具代表性的设计和配色与年轻人的适配度直接拉满。

影像体验：专业级影像系统，实况照片随时传给iPhone姐妹

影像上，Reno13后置配备了一颗5000万像素的广角镜头和一颗800万像素的超广角镜头。广角镜头支持OIS光学防抖，能够在拍摄时有效减少抖动带来的画面模糊，确保画面的清晰度和稳定性。而超广角镜头则拥有115°的超广视角，能够轻松拍摄出宽广的画面，非常适合拍摄大场景或多人合影。

这颗5000万像素的广角主摄表现非常出色，无论是白天、傍晚的天空还是暗光环境下都能呈现出肉眼所见的色彩表现和清晰画面;广角镜头在拍摄风景、建筑等场景时能够呈现出宽广的视野和丰富的细节，而且还支持光学防抖功能，有效减少了因手抖而导致的照片模糊问题;细节方面，小到花朵纹理，大到建筑线条，都呈现出细腻度和丰富性，细节清晰锐利，没有模糊或失真的现象;夜景模式下通过算法的优化能够有效降低噪点，提升画面的纯净度和亮度，让夜晚的景色也能呈现出丰富的细节和色彩。



实况照片功能



人像清新CC胶片风格实况照片

这一次Reno13同样支持实况照片功能，Reno13 系列实况照片功视频长度延长至 3s，还支持全焦段实况照片拍摄以及EIS 防抖，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够拍摄出高质量的实况照片，不满意实况封面帧的话可以自己重新选择，选择后封面帧都会进行画质增强，已显示更清晰的显示效果;如果想要分享给好友，还支持GIF导出或是视频导出，甚至可以批量转成视频格式，让分享更加快速便捷。

更重要的是，Reno13 全系支持与iPhone进行一碰分享，打破生态壁垒进行图片、视频、文档快速分享，同时支持iPhone灵动岛实时显示传输进度，资料互传更方便。

Reno13 系列实况照片以及人像模式均支持不同风格和强度的柔光模式搭配使用，柔光滤镜包括了朦胧、柔美和梦幻三种，可以将画面中的高光部分进行柔化，让人物面部轮廓更加立体，肤色更加自然，同时保留皮肤的细腻质感，人像还会呈现出发光的效果。



普通人像



普通人像



普通人像



普通人像



梦幻效果人像



柔美效果人像



人像复古NC胶片风格

除了支持柔光模式下的三种滤镜，还支持CC 胶片模拟、NC 胶片模拟、Pro Neg.Hi 胶片的风格滤镜。胶片风格不仅模拟了传统胶片的色彩和颗粒感，还保留了独特的色调和对比度，使得人像作品在视觉上更加独特和富有故事感。使用胶片风格拍摄人像时Reno13 系列会根据拍摄环境自动调整色彩饱和度、对比度和亮度，呈现出来的效果都像是冲洗出来的胶片作品，而且这种风格尤其适合拍摄情绪人像或街头人像，特别有氛围感和有故事感。

人像模式下背景虚化但不失细节，人物主体与环境的互动自然和谐，人像特写将人物的细微表情和眼神都呈现出来，即便是远处的景物也能清晰呈现，营造出强烈的视觉冲击力。特别是在使用柔光人像和胶片风格拍摄时，人物肤色自然健康，眼神深邃，背景色彩饱满而不刺眼，整体画面充满了电影感和艺术感。

当然，拍照肯定少不了有很多“废片”，无外乎是手抖、拍糊、玻璃反光、路人入镜等等造成的，Reno13 系列的实况照片支持 AI 影像算法，基于 OPPO AI，可以为实况照片去糊、去拖影、去反光，还原照片真实的细节、色彩和光影效果。



AI去反光



AI去人像



AI图像助手以及后期美颜功能

如果想要在实况照片中处理人像也非常简单，直接在编辑中找到“美颜”功能，想一键美颜，或者是自己动手修细节都可以，修完之后不仅可以实现安卓互传，还可以给你的iPhone姐妹互传，实现修图传图一步到位，同样，iPhone用户也可以分享文件照片等内容给安卓用户。

基于IP69满级防水的能力，Reno13 系列还带来了裸机水下摄影模式，有独立一套色彩方案，根据环境决定对焦、色彩、对比度，以保证水下清晰效果不偏色;结束水下拍摄后长按电源键3秒即可退出水下模式并排水，保证机身内部干燥，是同价位段机型中唯一支持在水下拍照、录制视频的机型。

性能与充电续航：天玑8350旗舰芯，澎湃动力与高效充电的完美结合

在性能方面，Reno13搭载了远超同级的天玑8350旗舰芯片，拥有4个A715大核加4个 Corex-A510 能效核心，最高主频达 3.35GHz，性能更强。

一局《王者荣耀》下来平均帧率保持在116.8FPS，曲线有一点点的波动，但是在实际体验的时候卡顿卡帧感觉并不明显，搭配最高提供 16GB +1TB 存储、读写性能与能耗表现全方位出色的LPDDR5X与UFS3.1，打造超速大内存组合，为玩家提供更为流畅、稳定的游戏体验。在连续半小时的游戏后机身只有微微发热，这得益于Reno13配备的体温级控温技术以及超临界导热石墨，导热能力较常规石墨提升70%，能够有效降低手机在游戏过程中的发热量，确保游戏的稳定性和流畅性。



游戏前后机身温度对比

Reno13 系列还搭载了“硬芯片+软芯片”等多项先进技术，让信号稳定性、网速领先行业。在多人用网、弱信号环境下，它能够抢占更多的网络资源，确保用户在网络方面的体验。

充电与续航方面，Reno13配备了5600mAh电池+80w超级闪充组合，在耗电完毕自动关机并且静置十分钟后开启智能极速充电模式进行充电，实际测试下10分钟充至25%，47分钟左右即可完成充电。



充电实测(数据仅供参考)

配合电池健康引擎，不仅能够提升用户日常充放电的体验，也能够延长电池的使用寿命，不管是充电还是续航，Reno13总是一步到位解决电量焦虑。

系统体验：ColorOS 15赋能，打造更智能的生活

系统方面，Reno13 系列搭载了最新的ColorOS 15操作系统，这一次ColorOS 15打破了iOS生态壁垒，实现了与iOS生态设备的互传、互显、互编等功能。这意味着用户可以轻松地将Reno13上的内容传输到iPhone、iPad(苹果设备需先安装“O+互联”且开启蓝牙)设备上;如果是OPPO与一加的用户则可以点击“OPPO互传”功能，实现无缝切换和协同工作，这对于那些经常需要在多个设备之间切换的用户来说，无疑是一个非常实用的功能。



一碰互传

超级小布助手带来全新系统级交互 ，只需长按电源键即可对当前屏幕进行识别问答，并支持圈选、拍照、上传图片、上传文档等方式。



一圈即问

此外，ColorOS 15还重构了AI体验，通过智慧文档、智慧便签等应用，让过去复杂的工作都能一键完成。这些应用能够自动识别并提取文档中的关键信息，帮助用户快速整理和归纳资料。同时，它们还支持语音输入和手写识别等功能，让用户的操作更加便捷和高效。

无论是从底层架构的优化到系统级AI的升级再到细节的打磨和设计的创新，ColorOS 15都展现出了其强大的实力和智慧创新，赋予了Reno13 系列更智慧、更快捷的AI使用体验。

总结

总的来说，OPPO Reno13的外观在延续上一代超美小直屏认知的同时进一步加深了其家族独有的印记，不仅带来了焕然一新的潮流美学设计，更拥有了媲美iPhone的旗舰级质感，以及超越iPhone的实况照片体验;IP69顶级防水性能、强劲的天玑8350旗舰芯片和5600mAh的大容量电池，能够轻松应对各种使用场景和需求;而且全系配备了最强生态破圈系统ColorOS 15生态系统，让我们的使用体验更加智能和便捷，真正做到了内外兼修，为用户打造了一款既拥有惊艳外观，又具备强大实力的科技潮流新品。