荣耀GT上手体验：更适合年轻人体质的高性能时尚单品

【天极网手机频道】如何才能让大家在那么多的主流手机当中一眼看中，那必定是有“过人之处”。作为荣耀“更懂年轻人的全新性能科技系列”的开篇之作，荣耀GT在旗舰级处理器的基础上，不仅引入了创新幻影引擎，更搭载了荣耀 AI 绿洲护眼电竞屏，再加上单反级写真相机与荣耀 AI 驭光引擎强强联合的影像矩阵，以及全新的 AI 人机交互能力，打造出这款更适合年轻人体质的高性能手机。

性能游戏篇：旗舰配置，满帧稳帧

作为“更懂年轻人的全新性能科技系列”，性能上肯定得“稳、准、快”。荣耀GT搭载了第三代骁龙8旗舰芯片，这颗芯片采用了先进的制程工艺，性能强劲，功耗控制优秀。同时，荣耀GT还配备了低功耗四通道16GB的LPDDR5X RAM高性能内存和UFS 4.0闪存组合组成性能铁三角，安兔兔跑分超205万分，Geekbench多核5893分，单核2041分，这个成绩无论是游戏加载速度还是打开应用速度，都能更快一步。

我们直接来看游戏实测。首选高负载的《原神》做60帧进行20分钟左右测试，在游戏设置上将画质拉到极高，虽然从帧数曲线图中可以看到帧数稍微有一点波动的，不过在实际体验中感知并不明显，从综合数据来看，平均帧数也能有58FPS，还是不错的。



《原神》实际测试

在出色的游戏表现背后，是荣耀创新的幻影引擎帮了大忙，通过重构游戏渲染显示流程来预测游戏卡顿，同时运用异步计算技术显示虚拟帧，消除了仅升级芯片难以解决的游戏掉帧问题，带来满帧稳帧的电竞级游戏体验。

而且游戏过程中以及结束后机身都只是有温热的手感，机身温度在44.2℃左右，得益于荣耀GT内置的3D自然态循环散热系统，采用业界首创的3D瀑布拟态腔体VC与双干流毛细网设计，航天级导热凝胶和2K高性能石墨的加持进一步增强了散热效果，即时我们在长时间玩游戏的情况下，机身温度也能得到有效控制，不会出现烫手的情况。



游戏前后机身温度对比

另外，荣耀GT还支持将《原神》画质提升至1.5K分辨率，再配合这一块AI绿洲护眼电竞屏，对比来看画面的纹理细节都更加清晰，媲美PC端的画质效果，对于同等价位的机型来说荣耀GT的表现真的很“突出”了。



画质增强前后对比

除了《原神》，我们还测试了《崩坏：星穹铁道》，同样是在最高画质60帧下跑图20分钟左右依旧有着59.2FPS的平均帧率表现。

从游戏性能体验方面来说，荣耀GT真的更懂也更适合年轻人，在年轻人追求极致性能的同时也满足了时尚设计的需求。

外观篇：经典与潮流的完美融合

荣耀GT在外观设计上，既保留了荣耀品牌的经典元素，又融入了新时代的潮流元素，让人一眼就能感受到它的与众不同。极光绿配色独有的经典“HONOR”大logo的设计尤为醒目，不仅彰显了个性，更让整机看起来更加时尚，符合了年轻人审美需求的同时提升了手机的辨识度。

镜头模组方面，荣耀GT采用了领先的“刀锋之眼”设计，灵感来源于新时代概念车，通过二次氧化的超跑工艺，使得镜头模组处的设计更加精致、独特。而“GT”图腾的加入有一种澎湃性能涌动的感觉。

正面采用的是游戏玩家最喜欢的 6.7 英寸直屏设计，不仅上手大小适中，而且还具备 435PPI视网膜级的屏幕像素密度，引入同级领先的 AI 离焦护眼、360 度全场景晕动舒缓显示 、3840Hz 超高频 PWM 零风险调光，以及类自然光护眼与 AI 助眠显示等多项行业领先的护眼功能，更拥有120Hz自由刷新率以及 10.7 亿色彩深度与 DCI- P3 影院级广色域，带来电竞级游戏显示效果，观看视频时也能尽享视觉盛宴。

机身采用直边中框设计，搭配圆润的边角处理，既保证了握持的舒适度又提升了整体的视觉美感，厚度仅7.7mm，重量控制在196g，既保证了手机的便携性又兼顾了续航能力。

电池续航篇：快速回血，持久续航

对于智能手机来说电池续航一直是一个非常重要的考量因素，尤其是这类高性能的手机，对电池续航和回充速度要求更高。荣耀GT搭载了一块5300mAh的青海湖电池，能够满足用户长时间使用的需求。同时，荣耀GT还支持100W超级快充技术，默认开启极速充电模式后，15分钟即可充到54%，37分钟左右即可充满，满足大家“即充即走”的碎片化充电习惯。当然这个数据可能会根据大家的充电环境和手机电池寿命发生一些偏差，所以充电数据大家以实际为准。



荣耀GT充电实测(数据仅供参考)



荣耀GT续航测试(数据仅供参考)

大电池与闪充的组合，为用户提供了持久的续航能力和快速的充电体验，在正常使用情况下手机能够轻松应对一整天的使用需求。

系统篇：智慧体验，尽在掌握

荣耀GT搭载了全新的MagicOS 9.0操作系统，为用户带来了更加智慧的使用体验。MagicOS 9.0不仅带来了崭新的个性化交互应用，还全面升级了生活娱乐、商务办公智慧功能体验以及更安全的防诈功能体验。同时，它还以全新的AI Agent智能体，让用户尽享极致游戏性能体验的同时，拥有更智慧的用机体验。

比如你想打开小红书的通知权限，但是自己操作又很麻烦，那你就可以呼出YOYO智能体帮你开启，甚至可以让YOYO帮你看看有没有开启了什么自动续费功能的APP，如果有的话还可以让YOYO帮你关闭，自己完全不用操心。



YOYO打开通知权限



YOYO一键查找并关闭续费功能

灵动胶囊功能的动态服务过程时刻掌握，像出行、航班、天气、快递、高铁、音乐、外卖、电影、排号、导航等等，在不打扰用户的沉浸式浏览时能让关键信息在熄屏时可以被快速感知。

YOYO还在自由创作方面带来更懂你的操作功能，比如AI消除，一键圈选即可去掉想要消除的元素;还有AI闭眼修复、AI扩图、AI风格等等功能，让你的一切操作都省心省力。



AI闭眼修复

此外，MagicOS 9.0还支持多设备协同工作，能够与其他荣耀设备实现无缝连接和互动，为用户带来更加便捷的使用体验。

之前我们在Magic 7系列中对MagicOS 9.0做过详细的视频评测，在这里我们也就不过多的演示了，如果有兴趣的用户可以去看看《AI强处处强，荣耀Magic7系列旗舰性能遇见智慧新高度》。

影像篇：单反级写真，人像虚化更好看

影像方面，荣耀GT搭载了5000万像素单反级大底主摄，支持OIS+EIS双防抖功能，以及多种AI影像功能，比如AI超清人像、AI风格、AI人像修复等;另外一颗112°超广角微距镜头 支持 AI 超广角自动推荐，当识别到大场景时可自动切换广角，而且支持AI 2.5cm超级微距自动切换。

从样张可看出，主摄的高像素保证了照片的清晰度，色彩饱和度自然，与人眼观感接近;凭借大光圈和优秀的夜景算法有效抑制了噪点，像是在灯光较少的暗光场景下能够保留较多暗部细节，避免画面过糊和噪点过多，画面纯净度高;超广角微距镜头则为用户提供了更宽广的视野，就连微小细节都清清楚楚。



未开启AI 超清人像(左)与开启AI 超清人像对比(右)

基于AI 驭光引擎，正确的光影能让人像画面更有层次感和立体感，超自然的前后景虚化让人物主体在光影的过渡下呈现出真实质感的效果。



AI风格



AI扩图

拍完照后还可以在手机里直接进行单反级前景虚化、单反级渐进式虚化、焦内焦外柔美虚化，以及单反级虚化后编辑，而且还支持AI扩图、AI风格等功能，实现了从拍照直出到后期修图的全链路单反级背景虚化和AI功能。

总结

荣耀GT作为“更懂年轻人的全新性能科技系列”的开篇之作，在外观、性能、电池续航以及系统等方面都表现出色，可以说是一款集性能、潮流、智慧于一身的高性能时尚手机。对于追求极致性能与潮流科技感的年轻用户来说，荣耀GT无疑是一个值得考虑的选择。