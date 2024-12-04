包好看的！为什么我建议你入手一款OPPO Reno13系列

【天极网手机频道】刚刚发布的OPPO Reno13系列已经开售了，首批用户陆续拿到手体验后好评不断，尤其是外观设计和影像上更是赞不绝口。

这一次Reno13系列的设计是真的非常有想法的，尤其是全系主打色“蝶蝶紫”，不是单纯的紫色基调，而是通过蝶影光刻工艺将寓意“自由、热爱、向往”的蝴蝶羽翼定格在机身上，在光线下的不同角度看蝴蝶翅膀在随光影变化，打造出新一代符合年轻人审美的潮流美学。

作为年轻用户的时尚表达，Reno13系列金属中框与一体冷雕玻璃设计在轻薄机身上实现质感升级，极窄四等边设计让视觉效果更和谐美观。IP69 防尘防水功能搭配内置排水设计，水下拍摄也无所畏惧。正面配备1.5K高亮护眼屏，最高支持120Hz刷新率，更搭载OPPO五大明眸护眼技术，时刻呵护用眼健康。

Reno13系列在轻薄机身之下内置了超大电池保证续航能力，其中OPPO Reno13配备5600mAh+80W超级闪充组合；OPPO Reno13 Pro配备5800mAh+80W超级闪充+50W无线闪充组合。同时，OPPO还通过先进的硬件与软件协同优化技术，实现了对电池电量的精准管理和控制，进一步提升了手机的续航表现。

Reno13系列配备了天玑8350旗舰芯，性能强劲且功耗更低，配合体温级散热系统、全局智能控温算法等，使得手机在长时间游戏或高负荷运行下依然能够保持稳定的性能输出和温度控制。此外，Reno13系列全系标配LPDDR5X运存，不仅带来更高的传输速度，同时拥有更低的能耗表现。Reno13系列还搭载了独家定制的自研抢网芯片X1，并且通过了国家无线电监测中心五星认证以及腾达实验室认证，就算是在一格信号下网络也流畅。

AI功能赋能下，Reno13系列重构了用户体验。全新一代 AI 高清实况照片再进化，新增 EIS 防抖支持，优化流畅性的同时减少画面掉帧。全系还为实况照片带来更丰富的风格化选项，新增柔光拍照模式，支持朦胧、柔美、梦幻三种不同风格和强度的柔光模拟选择，用光线的形状与流动，为人物拍摄增添迷人又梦幻的氛围。配合胶片风格滤镜的叠加，通过 人像清新CC、人像复古NC、人像通透Pro Neg.Hi 三种经典的胶片模拟，总结就是四个字：“包好看的”!

好看的照片自然要分享，OPPO Reno13系列首次实现与iPhone LivePhoto 互传、互显、互编，而且还可以在小红书、微博、抖音等主流社交平台分享，同时也支持多个 APP 编辑分享，是安卓首款实况照片社交平台的机型。Reno13系列还支持OPPO AI影像算法，支持AI超清像素、AI去拖影、AI去反光功能，“废片”也能成为发朋友圈的美照。

总的来说，OPPO Reno13系列不仅是外观好看，影像好看，内在也好看的一款影像旗舰机型，接下来的双十二、圣诞节和元旦都是一个不错的入手时机，如果正好有换购新机想法的用户可以先去线下门店体验一下，一定不会失望。