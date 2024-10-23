骁龙汽车平台新品发布：AI性能达上代12倍，高通专为汽车定制Oryon CPU

【天极网手机频道】北京时间10月23日凌晨，高通在骁龙峰会上推出骁龙数字底盘解决方案组合中的新品――骁龙座舱至尊版平台和Snapdragon Ride至尊版平台。

两款平台采用了统一架构设计，均升级为高通Oryon CPU，并且专为汽车定制，对比骁龙8295(第四代骁龙座舱平台)能够带来3倍性能提升;GPU方面，采用性能提升3倍的高通Adreno GPU，NPU为高达12倍性能提升的高通Hexagon NPU，并且Snapdragon Ride至尊版平台采用的NPU配备了Transformer加速器和矢量引擎，并支持混合精度，旨在实现低时延、高精度且高效的端到端Transformer，从而保持最佳能效和性能。

除了关键的“三大件”升级外，两款至尊平台还集成了雷达与激光雷达引擎、摄像头子系统ISP、汽车安全单元、汽车外设与IO、DPU显示处理器、多流视频处理器、矢量与AI音频、独立安全岛等模块。

两款车规级平台依托高通在移动平台领域经验，配合Oryon CPU等升级，能够最大程度降低功耗，保证汽车智能且长久行驶。并且在能效方面，该解决方案将智能电源管理硬件和软件相结合，可平衡内核的利用率和应用程序runtime。

除此之外，骁龙座舱至尊版平台和Snapdragon Ride至尊版平台提供的加强AI性能保证实施决策、自适应响应和主动协助功能;通过软件虚拟化和多操作系统支持实现灵活的集中式处理，提供出色的并发及多任务能力可以应对更复杂用户场景，而且对于汽车制造商而言能够简化车辆架构、提供灵活性与扩展性，利用高通提供的AI Hub及软件栈等工具加快研发部署进度，让车辆尽早支持新功能与新特性;平台支持情景感知应用，可以在自动驾驶场景下可以完成实时驾驶员监测、增强物体检测，同时更强大的Adreno GPU为驾乘人员的影音游戏、动态驾驶信息提供性能支撑，升级座舱内体验的代入感和沉浸感;至尊版汽车平台升级了ISP能够支持超过40个多模态传感器，包括20个高分辨率摄像头，可以对车内外360度全方位监测，并且支持用户在系统中自由切换视角;满足汽车安全标准ASIL-D系统，配备专用的安全岛控制器，结合强大的硬件架构，实现隔离和无干扰运行。

总而言之，高通至尊版汽车平台的增强性能与新特性，可以全面提升座舱与智驾体验，包括信息娱乐系统、ADAS应用、最高4K分辨率的16台高清显示屏、多模态AI应用等功能均基于单平台就能实现。

至于为什么要推出同架构的两款平台，高通表示主要是考虑到市场中多样化的需求。值得关注的是，并不排除未来将两个平台统一，打造更强大解决方案的可能。

据悉，骁龙座舱至尊版平台和Snapdragon Ride至尊版平台将于2025年出样。而且高通正在与包括理想汽车和梅赛德斯-奔驰公司在内的领先汽车制造商开展技术合作，其未来的量产车型将采用骁龙至尊版平台。

骁龙峰会上，高通还宣布与谷歌达成旨在推动汽车行业数字化转型的多年技术合作，双方将利用骁龙数字底盘、Android汽车OS和谷歌云三者互为补充的各类技术，打造借助生成式AI开发座舱解决方案的全新标准化参考平台。

谷歌AI将支持交付该框架，助力打造生成式AI增强的车内体验，例如直观语音助手、沉浸式地图体验和实时更新以预测驾驶员需求等。这些体验由骁龙异构边缘AI SoC和高通AI Hub赋能，简化了视觉、音频和语音应用的AI模型在座舱内的部署。