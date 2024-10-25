高端旗舰全渠道预售，OPPO Find X8 系列现已开启预约购买通道

【天极网手机频道】OPPO Find X8系列于10月24日正式发布，新机凭借其卓越的性能、独特的设计和丰富的功能，获得了媒体普遍好评与广大用户的关注。如今，这款备受期待的高端旗舰手机已经在线上线下全渠道正式开售，为消费者带来了更多的选择和便捷的购买体验。

OPPO Find X8系列作为OPPO品牌的又一力作，不仅搭载了天玑9400旗舰芯片和全新一代ColorOS 15系统，还在影像、续航、安全防护等方面进行了全面升级。该系列手机采用了全新一代镜头模组设计，配合磨砂玻璃机身，带来了简约大气的外观和舒适的握持手感。同时，OPPO Find X8系列还配备了超大电量冰川电池和50W无线闪充技术，让用户在享受高性能的同时，也能拥有持久的续航体验。

在影像方面，OPPO Find X8系列依旧延续了哈苏影像风格，色彩自然舒适，色调通透讨喜，细节处理清晰到位。镜头模组的凸起也控制得十分不错，即使配备了潜望长焦也不会显得厚重，为消费者带来了更好的拍摄体验。

除了线上渠道，OPPO Find X8系列也在各大线下门店同步开启预约通道。OPPO商城、京东、天猫、抖音等平台已经全面开启OPPO Find X8系列的预售和销售工作。各大平台纷纷推出了丰富的优惠活动和可选购的权益/套装，以满足消费者的不同需求。OPPO Find X8系列的全渠道开售，将为消费者提供了更多的购买选择。消费者在购买OPPO Find X8系列时，可以根据自己的需求和喜好，选择合适的购买渠道和优惠活动。