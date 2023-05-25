手机圈的颜值当担，OPPO Reno10系列如何创造新意

【天极网手机频道】色彩是OPPO Reno系列美学理念最直观的呈现，基本每一代都有新配色，无一不能给大众留下深刻的印象。这一次，OPPO 同样是以懂用户的美学理念下打造出与以往Reno 系列不同的新设计，并且带着包括灿烂金在内的4款全新配色亮相，吸引了众多“颜值粉”的关注。作为手机圈的颜值当担，Reno10系列又是如何创造新意？

OPPO Reno10 Pro+

Reno10系列共带来灿烂金、暮光紫、月海黑以及溢彩蓝四款全新配色，还采用了行业首创的独家玻璃工艺，让色彩更加优雅，让触感更加细腻。

其中，继“明日金”之后，OPPO Reno10 全系再度推出“灿烂金”和“月海黑”配色。月海黑配色采用丝绸玻璃工艺，色彩深邃，宛如波光粼粼的辽阔海面，透露着独有的冷静内敛;简约的金色在金缕流纱全新工艺的雕刻下，焕发出优雅灿烂的光泽，金丝纹理下更是丝绸般的细腻触感。



OPPO Reno10 Pro+灿烂金

除了灿烂金配色，OPPO Reno10 Pro+还推出了全新暮光紫配色。紫色也是Reno系列不可或缺的优雅色调，在Reno6系列的时候就推出星黛紫配色，Reno8系列的时候也推出过一款鸢尾紫配色，配合工艺技术打造出的纹理特别吸睛，而Reno10 Pro+全新的“暮光紫”配色在光面玻璃的映衬下呈现出神秘而克制的光泽，触感同样丝滑细腻。溢彩蓝配色是OPPO Reno10与OPPO Reno10 Pro的专属配色，采用金缕流纱工艺和彩镀玻璃工艺打造，活泼又绚烂。



OPPO Reno10系列

后置摄像头模组采用全新的“视界之窗“设计，外圆内方，颇具极简几何设计的艺术韵味。旗舰级的大底潜望长焦摄像头，与此同时也保持了一贯的轻薄，机身厚度和重量控制在8.28mm、194g，通过领先工艺不断实现模组小型化，打破了轻薄与潜望不可得兼的行业难题，让专业影像与极致轻薄手感达到和谐的平衡。



OPPO Reno10 Pro+灿烂金

秉承着对称平衡的设计理念，OPPO Reno10 Pro+融入了3D双曲面、≤74mm 舒适握持宽度等设计，凭借实力打造出轻薄的舒适手感。不难看出，OPPO Reno10 Pro+凭借着多项全新的设计，再度挑战轻薄极限，为优异的影像减重去负。



OPPO Reno10 Pro+灿烂金

OPPO Reno10系列的发布标志着Reno系列迎来了一个新的十代里程碑之作，每一代 Reno 新品，都代表着 OPPO 在色彩、材质、工艺领域的最新探索。凭借新颖的配色、高级的质感，OPPO Reno 系列曾屡次创造流行，成为手机行业的时尚风向标。这一次，OPPO Reno 10 系列也依旧以时尚优雅的色彩，诠释属于Reno的美学。

Reno10全系即日起开启全面预订，其中Reno Pro+ 拥有灿烂金、暮光紫、月海黑三款颜色，16GB+256GB版本售价3899元、16GB+512GB版本售价4299 元。Reno10 Pro 拥有灿烂金、溢彩蓝、月海黑三款颜色，16GB+256GB版本售价3499元、16GB+512GB版本售3899元。Reno10 拥有灿烂金、溢彩蓝、月海黑三款颜色，8GB+256GB版本售价2499元、 12GB+256GB版本售价2799元、12GB+512GB版本售价2999元。6月1日在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道同步开售，购机用户有机会获得12期免息、以旧换新1200元补贴、两年五折的碎屏保等优惠。