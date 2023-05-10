联发科发布天玑9200+旗舰芯片：性能升级能效更高，安兔兔跑分超136.8万

【天极网手机频道】5月10日下午，联发科正式了天玑9200+旗舰5G移动平台，在继承天玑9200的技术优势的同时，在性能、能效和游戏体验方面再次升级，赋能旗舰终端卓越移动游戏体验。

天玑9200+的CPU和GPU性能对比天玑9200都获得了不错的提升，Arm Cortex-X3超大核主频提升到了3.35GHz，Arm Cortex-A715大核频率来到了3.0GHz，还有4颗主频为2.0GHz的Arm Cortex-A510能效核心，单核跑分提升达到了10%，多核为5%。

11核GPU Immortalis-G715峰值频率提升达到17%，性能提升在10%左右，强悍的性能可以更好的满足用户游戏和复杂程序的使用需求。安兔兔跑分总成绩达到了1368000+，刷新了Antutu性能榜单。

天玑9200+采用了最适合游戏运行的CPU设计，在性能提升的同时，也有着非常出色的能效表现，相同功耗下，天玑9200+性能更好，相同游戏天玑9200+功耗更低。根据官方给出的信息，在多款热门游戏中，天玑9200+对比竞品功耗要低10-20%，而在重载光追游戏上，功耗也会低10%。

除了游戏场景外，在一些日常使用场景，天玑9200+同样有着更低的功耗，其中社交信息接收达到了35%，WiFi个人热点为36%。

除此之外，联发科还与多款游戏技术合作，打造极致的游戏体验。独家的MAGT让游戏与平台完美配合，有效的调度系统资源，降低功耗提升续航，功耗最多颗降低12%。智能稳帧技术可以让游戏帧率帧率抖动降低60%，平均帧率提升10%。还有《暗黑破坏神：不朽》使用了可变速率渲染技术(VRS)，功耗降低了13%。

联发科一直积极在进行移动游戏技术布局，尤其是移动光线追踪，而在今年他们的重点是扩大天玑的生态圈，天玑开发者中心也即将上线。

天玑9200+集成5GR16调制解调器，支持4CC四载波聚合，可在广覆盖的Sub-6GHz全频段5G网络和高速毫米波网络之间流畅切换。此外，天玑 9200+支持Wi-Fi 7四路双频(2x2+2x2)并发，传输速率理论峰值可达6.5Gbps，同时支持蓝牙5.3。MediaTek HyperCoex 超连接技术助力智能手机同时连接 Wi-Fi 网络、新世代蓝牙音频 LE Audio和无线外设，让用户享受更高音质与更低时延。

除了上面这些外，天玑9200+还有如下特性：

MediaTek HyperEngine 6.0游戏引擎：支持MediaTek游戏自适应调控技术(MAGT)，提供高帧、稳帧和更低延迟，进一步提升高帧率游戏体验。

台积电第二代4nm制程：是各类轻薄终端产品的理想选择。

MediaTek第六代AI处理器 APU 690：高性能、高能效赋能 AI降噪(AI-NR)和AI超级分辨率(AI-SR)应用，通过实时对焦和焦外成像调整技术创造专业的电影模式视频录制功能。

MediaTek Imagiq 890影像处理器：旗舰影像处理器实现图像精准捕捉，在暗光环境下拍摄可获得更明亮、锐利、细节更丰富的照片和视频。

MediaTek MiraVision 890移动显示技术：支持自适应刷新率技术和动态模糊减少技术(Motion Blur Reduction)，可提供更流畅的显示效果。

MediaTek 5G UltraSave 3.0省电技术：大幅降低 5G 通信功耗。

MediaTek无线通信事业部副总经理李彦辑博士表示：“天玑 9200+ 是移动芯片性能的又一里程碑之作，同时拥有出色能效，可助力终端厂商打造强大的移动游戏体验。天玑9200+ 提供了酣畅淋漓的高帧率游戏画面以及沉浸式移动端硬件光线追踪效果，结合MediaTek先进的能效优化技术，为用户带来惊艳的视觉效果和更长的终端电池续航时间。”

联发科表示，采用天玑9200+ 5G移动芯片的智能手机预计将于2023年第二季度上市，首发机型为iQOO Neo新品，大家可以期待一下。

写在最后

作为联发科全新的旗舰芯片，天玑9200+对比天玑9200在性能提升的同时，依旧延续了高能效的表现，并且针对当下消费者非常关注的游戏体验方面进行了诸多的优化。同时也在持续布局移动游戏技术，尤其是在有望颠覆玩家游戏体验的移动光追领域不断发力，相信在近几年我们会看到不少的落地成果。