HarmonyOS 4正式发布 这些新特性等你来玩！

【天极网手机频道】作为HDC 2023大会的重头戏，HarmonyOS 4来了，推出分布式万物互联、元服务、大智慧、更流畅、更安全、更个性等升级。尽管没有HarmonyOS 2中如“超级终端一拉即合”那般让人惊叹的功能，但华为对HarmonyOS 4的“精耕细作”，还是带来了许多让人跃跃欲试的创新与体验，比如个性十足的趣味心情，方舟引擎带来的更顺滑体验，升级安全防护更加安心以及AI大模型加持的全新小艺。

接下来就给大家分享HarmonyOS 4的全新亮点，看看哪个新玩法能让你心动？

自由“定制”，个性拉满

如果你想让手机壁纸、主题更个性灵动，那么HarmonyOS 4的“百变主题”一定不要错过。百变主题带来了艺术主角、全景天气、趣味心情三种玩法，实现了“将操作交给算法，将个性还给用户”的创新视觉和交互体验。

艺术主角：对于喜欢将照片作为壁纸的用户而言，可能会觉得嘈杂的背景导致美中不足，如果利用三方软件处理，步骤相对繁琐。因此HarmonyOS 4通过“图片主题内容自动识别智能构图”以及“AI抠图技术”，帮助用户实现人物抠图、主题切换等多种操作，支持多种风格、艺术字体可选。用户想要自定义主题时，只需要将自己的照片等上传，系统自动抠图，用户可以调整构图，配合上新增的杂志主题、纹理主题、时尚画册、背景模糊、漫画风格等选项，包括桌面图片可以同步调整，满足个人喜好，解锁更多风格。

趣味心情：对Emoji表情爱不释手的同学，一定要试一试，“小黄豆”会给你送上惊喜。在趣味心情设计中，用户可以选择最多6个Emoji表情来组成壁纸，同时在解锁屏幕等操作下Emoji还有相应的动效，仿佛在屏幕里挤来挤去，Q弹可爱。值得一提的是，在AOD中也会有动画效果，增添趣味性。

值得一提的是，HarmonyOS 4升级并丰富了Emoji体系，目前有包括任务、运动、动物等12个大类超过1800个表情。全新Emoji表情通过磨砂质感、轻拟物、夸张表情等设计风格，更加形象生动活泼。HarmonyOS 4还在Emoji中加入了更多本土设计元素，比如高铁图案融入复兴号火车头外观，奖牌图案取材2008年北京奥运会金镶玉，甚至面条都根据各地饮食风格能够有“宽面和细面”可选，让用户在聊天等社交活动中更好地展现个人风格，提升趣味性。

其中也有一些华为夹带的“私货”，如手机、电脑、手写笔等图案都取自于华为自家产品。

全景天气：惊喜之处在于代入感与互动感。HarmonyOS 4中提供包括雨、雪、晴、雾等7大类超过20套全景天气壁纸，月相变化也能同步，可以让手机界面与实时天气互动，同时配合重力感应还能根据手机状态，切换至不同的视角。在抢先体验时北京遇有持续降雨，我们就以雨为例，手机平放在桌面上时为俯视视角，仿佛看着雨水在地面点滴洒落;手机正常持握或者放在支架上时为平时视角，就像是看到窗外的景色，还会伴随着闪电划过;若将手机举起屏幕向下则为仰视视角，看上去就像置身雨中感受雨点敲击面庞。对于注重细节的小伙伴而言，这项设计是个不错的彩蛋。

对于年轻用户而言，如今手机不仅是一款实用工具、生产力，更是展现自我的窗口，频频更换的手机壳、壁纸、主题，很大程度上是为了取悦自己、秀出个性。所以HarmonyOS 4带来更多可选的个性化设计也算是“对症下药”，配合华为在手机外观设计等方面的努力，让设备的辨识度、差异化实现了“软硬件”同步升级。

在HarmonyOS 2发布后，很多网友借助万能卡片、大文件夹等功能定制自己的“鸿蒙桌面”，相比之下HarmonyOS 4带来的升级或许称为“微操大师”十分贴切，通过系统的细节雕琢，让用户个性随心展现。虽然常说颜值见仁见智，但用户追求个性化确实却越发显著，多一个选择，多一个与众不同的选择，竞争就可能多一分优势。而且不仅是手机，HarmonyOS 4还将把这些个性空间的升级带入到华为手表中，提供全新表盘样式等功能，丰富日常使用体验。当然，这也是华为深耕生态布局的一种体现。

华为还为HarmonyOS 4定制了一套“膨胀风格”的个性主题，大家感兴趣可以试一试!

全新通知与智慧搜索

通知与搜索的改变也是HarmonyOS 4最主要的升级之一，让手机体验效率更高更好用。全新的通知中心不再按照时间排序，而是采取了“重要程度”的分级方式，例如实况通知、社交通讯等会置顶(用户也可对应用通知手动置顶)，有卡片显示形式更直观，其他通知则会在统一区域显示。

同时通知中心采用了大图标，将同应用通知聚合并去掉小标题，更加简洁清晰，避免大量通知涌现时出现错漏。

HarmonyOS 4全新带来的“实况窗”功能，则将更重要的进程通知以动态卡片、左上角的胶囊两种形式呈现给用户，不仅避免了应用同一时间多条通知刷屏，还更为直观有效。例如在使用外卖APP时，实况窗可以在卡片或胶囊中展现“出餐、取餐、配送中”等状态。

目前实况窗可以支持华为自研应用(畅连、通话、录音、计时器、录屏等)以及第三方应用，我们分别来看。

在畅连通话场景下，如果切换至手机主页面或者其他应用，那么畅连通话将会“最小化”为胶囊，点击或者下拉通知栏都会切换至卡片形态，从而支持麦克风、扬声器、挂断等操作，无需跳转应用。

在第三方应用中，以航旅纵横为例，航班计划起飞前4小时，实况窗便会显示登机口，在卡片形态下还可以快速打开电子登机牌;登机后胶囊会显示航班座位号，落地后则显示行李转盘。

另外，实况窗在手机锁屏甚至息屏AOD中也可以显示提示信息。如果有多个进程启用实况窗那么应用在点击胶囊后则会显示多个卡片堆叠，支持快捷操作。也可以在负一屏中可以通过查询实时状态，来进行更多操作。

HarmonyOS 4实况窗有普适性，对于硬件没有特殊要求，挖孔屏、跑道屏、刘海屏都能兼容优化，并依支持对PC/多屏协同、大屏/无线投屏、打印机/打印等多设备互联状态进行展示。针对智能手表，华为还带来了“弦月窗”功能，方便手表上查看实时消息提醒。

在HarmonyOS中，随着更多APP接入元服务，万能卡片也将提供更丰富的功能。例如景区的万能卡片，随着用户在景区中游览，根据定位信息可以动态刷新景点介绍、餐饮推荐，目前已经适配了部分景区。

另外HarmonyOS 4也升级了超级中转站，适配手机、平板、PC，凭借智慧识屏可以通过双指按压完成内容提取(聊天记录、游记中文字图片等)，在超级中转站中分享到对应应用。并且，全新超级中转站增加了对文本、图片、音频、视频等文件的预览，便于分享、删减时查看。

除了以上特性外，还有一个功能适合工作中屏幕共享、会议分享等场景。HarmonyOS 4带来的演讲批注功能，配合M-Pencil手写笔，就能够针对屏幕内容进行批注调整，由于采用“应用层与批注层的分离结构”，无需应用适配，更具有普适性。当用户在投屏、无线会议共享屏幕等场景中时，系统会进行判断，从屏幕右上角向内滑动便可以呼出菜单，选择使用。

HarmonyOS 4“高效玩法”的另一个重要组成部分是智慧搜索，提升全局搜索效果，以及照片、文件检索能力的同时，得益于生态优势打通了元服务于第三方应用内容检索。

针对本地照片等文件搜索，HarmonyOS 4智慧搜索更准确且能够进行语义理解，判断用户搜索指令，支持“去年在长白山看日出”等描述性语句。超级文件搜索则并不仅是针对文件名，升级后还囊括了文档的正文内容。HarmonyOS 4的智慧搜索支持包括文档、视频、音频、图片等7大类主流文件，151类文件格式的云空间云盘检索。

至于对元服务和应用内的搜索(华为称为“穿透应用搜”)，帮助用户在全局搜索入口中解锁更多功能，提升效率。这里重点介绍“穿透应用搜”，通过华为智慧搜索与头部应用合作，能够直接在全局搜索中找到其他APP内浏览、收藏的内容。例如阅读图书，可以桌面下拉搜索书名，就能选择对应阅读APP，续接此前阅读进度，减少了查找APP、翻找图书等步骤。

当小艺遇上AI大模型

根据华为公布的数据，目前手机小艺月活用户数超过2亿，在座舱中87.6%的操作由小艺完成。升级的小艺也是HarmonyOS 4带来的一大亮点，凭借与时下最火的AI大模型融合，小艺更聪明、更能干、更贴心。

在AI大模型、HarmonyOS API等技术加持下，小艺的自然语言理解能力、智慧视觉以及创作力都有提升。升级后的小艺能够理解用户对话中表露的“深层含义”，例如对老人而言陌生复杂的设置可以用一句常用的话来表达，并由小艺完成造作，“我想把孙子照片放在桌面上”，小艺便会进行壁纸替换。又或者“明天7点叫我起床，如果下雨的话提前半小时”，针对场景小艺也能够理解指令意图。可以说，小艺十分了解你手中的手机，一些手机设置相关的操作，都可以交给小艺完成。

小艺也能够根据用户的需求，让小艺创造功能组合场景。

升级的小艺还可以作为更懂用户需求的数字助理，例如完成记录、搜索、翻译，或者小艺摘要中获取文章、新闻、论文等内容核心。小艺还具备了AIGC能力，可以创作文案、邮件或者贺卡。用户可以根据需求选择文风、格式及长度，如小艺帮写提供一个幽默的朋友圈长文案等等。或者根据用户提供的图片，选择的风格、版式来生成邀请函、壁纸、贺卡等。

小艺还具备了“记忆”能力，随时记事、适时提醒，并且可以理解用户指令中对于以往记忆内容的调用需求，进行创作。同时小艺还可以根据用户习惯提供更人性化的“小艺建议”。全新的小艺将在本月下旬开启向用户推送体验。

六大方舟引擎加持，更流畅

HarmonyOS 4采用了全新华为方舟引擎，带来更流畅体验和更持久续航。方舟引擎包括图形、多媒体、内存、调度、存储和低功耗六个部分，从而全面解决流畅体验的底层问题。例如，方舟内存引擎以全新动态资源管控、动态内存管控、动态内存压缩、超级内存管理等方式，增加了更多可用内存，让应用操作更加流畅。

凭借全新六大方舟引擎加持，HarmonyOS 4相比HarmonyOS 3，系统流畅度提升了20%，续航时间增加了30分钟。具体的一些场景，如相机启动速度提升了57%，支付宝扫码速度提升了11%，高德地图导航计算速度提升了42%，小红书浏览顺滑度提升19%。此外在一些场景中还有更加“直观”的效果提升，如相册中以年度划分浏览万张照片时，可以快速加载，避免出现“白图”等。有了图像引擎等加入，折叠屏的折叠、展开动效更加流畅;更多操作按钮上的微动效等也更顺滑。

值得一提的是，华为方舟引擎打通软硬件上下层，实现软硬芯协同优化，在多任务切换、应用的启动和退出、通知展开等高频基础场景中，流畅且不会增加功耗，改善续航能力。并且在多设备互联体验中，方舟引擎也能够提供更流畅顺滑体验，例如手表，座舱等，在座舱体验多任务切换、超级桌面等都有提升。

安全升级更安心

在保护用户数据、隐私安全方面，HarmonyOS有长期投入。在发布HarmonyOS 3时推出了隐私中心、安全心中，升级纯净模式带来易用管控中心。结合AI可以对用户关键信息“一键打码”，避免分享时泄露。据华为介绍，每天拦截的恶意应用安装次数达到360万、拦截恶意行为次数达到2亿;华为应用市场在2022年累计发现9.4万个涉诈涉赌应用识别数，涉诈涉赌应用拦截数达到5330万次;华为浏览器日均恶意网址拦截1亿次。

HarmonyOS 4进一步加强了系统安全和隐私防护。在安装应用时如有风险会自动加入应用管控中心，对风险进行控制、拦截，可对风险应用进行最小化授权。全新的应用管控中心对包括位置、联系人、麦克风、摄像头、电话等17种权限，以及通知、自启动、关联启动、剪贴板4种行为进行管控。用户可以查看安全报告以及应用对于个人信息的使用，在管控中心中对想要管控的应用进行权限调整。

还有一个安全相关问题，很多用户应该都是“受害者”，例如在一个APP中搜索了某款商品，会发现其他平台包括广告都开始推送这一商品，似乎是自己的需求被理解了，但也是个人信息被“滥用”的一种体现。为了避免用户“被监听、被跟踪”，HarmonyOS 4升级应用跟踪管理方案将开发者获取设备OAID的能力由无管控变化为授权限管控，从而将应用的跟踪管理权限交还给用户。HarmonyOS 4在设置-隐私中新增“跟踪”选项，为用户提供了管理APP跟踪权限的统一入口，用户可在此管理每一个APP获取设备标识符OAID的能力。新安装的应用跟踪权限默认关闭，当App首次启动请求OAID时，便会弹窗提醒用户，将选择权交还给用户。

HarmonyOS 4还将风险“可视化”――用户可在桌面添加纯净模式桌面卡片，当应用正常运行时，卡片为绿色盾牌;当应用处于风险状态时，卡片变为红色盾牌，预警并向用户发出风险管控建议。

HarmonyOS 4中，全新华为浏览器获得云上安全模型加持，安全性升级，提供智能广告过滤、智能防跟踪以及恶意网址拦截等功能。而且，华为浏览器的用户信息保存在终端侧，数据不上云，隐私保护更可靠。

HarmonyOS 4还带来了儿童守护、未成年支付管理升级、数字资产继承等功能和特性。如儿童账号登录时，会进行支付行为管控、华为市场与应用商店会提供适配儿童的内容，并且支持家长远程守护。

鸿蒙座舱升级体验

HarmonyOS 4为鸿蒙座舱带来了多人多设备协同体验，例如HarmonyOS分布式软总线技术让HUAWEI MatePad Pro与车机互联，支持车内多屏共享。驾驶员可以在前排控制后排屏幕的锁屏、熄屏，帮助乘客，特别是老人、儿童选定内容控制后排平板播放。

HarmonyOS 4还升级了超级桌面功能，用户可以借助手柄(也支持触控)在车内大屏手机上的游戏;头部应用支持座舱内语音操控;导航流转功能，可以在更多应用中实现转至座舱导航，更加方便。而且超级桌面还能作为航拍的监视器，坐在车内就可以查看航拍景色。

HarmonyOS 4升级计划

8月4日16点后，HarmonyOS 4开启升级，详细升级计划如下。到今年年底，将陆续完成包括Mate 30系列、P40系列、nova 6系列等60余款华为手机，还有平板、手表、智慧屏、路由器等产品的HarmonyOS 4适配更新。

如果大家想要提前尝鲜，可以在“我的华为”APP内进行报名，就有HarmonyOS 4详细升级计划、玩机技巧、线下体验活动实时更新等丰富内容。

One more thing

发布HarmonyOS 4同时，华为还宣布会有HarmonyOS NEXT开发者预览版，提供强大鸿蒙内核、颠覆性性能体验、全场景体验、全链路工具，将会在8月份向企业开发者开放，2024年第一季度向所有开发者开放。

写在最后

现在来看，手机不仅仅是一款数码工具，更是陪伴并承接回忆、个性的载体，外在的风格与设计展现着用户的自我，内在的数据则构筑了虚拟世界和社交网络中的“另一个自我”。所以无论是手机的外在还是内在，很多用户要求越发挑剔――看着顺眼，用着舒心同样重要。这也是手机厂商卷配置、卷设计、卷体验、卷服务的原因所在。

对于华为而言，外在设计方案抛开颜值高低不谈，至少创新稳稳走在了行业前列，配色、工艺等无论是P系列、Mate系列又或者是nova等都有让人印象深刻，比如华为P60系列的洛可可白、还到摄像头造型等辨识度拉满的产品，给同质化严重的手机市场激起了层层波澜。

至于内在，硬件方面不仅是性能、影像升级，还有昆仑玻璃、双向北斗卫星消息、灵犀通信等特性和技术。软件方面，HarmonyOS从2019年亮相至今，已经有超过3亿用户，还带来了打破终端物理壁垒的互联体验，以及原元服务，生态布局稳步推进。HarmonyOS 3的设备升级率达到了85%，超过iOS 16(81%)以及Android 13(14.7%)。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在HDC2023主题演讲中介绍到，目前鸿蒙品牌知名度上升至85%(2023年6月)、鸿蒙生态设备超过7亿，HarmonyOS开发者超过220万，生态规模持续扩展。

到了HarmonyOS 4的更新并不能说是大刀阔斧，着力于夯实基础和稳步优化，让系统在个性流畅，耐用安全等方面实现升级。这也是HarmonyOS“常用常新”的另一种体现。

而且在HarmonyOS 4中“AI智慧体验”是很有成长空间的潜力股。无论是加入大模型，还是云端与终端协同，HarmonyOS 4能够为用户提供更“聪明”的交互体验，让AI真正服务用户，去简化操作，而不是为了AI而创造场景与功能。随着大模型发展以及小艺等技术迭代升级，“懂用户”的价值将持续释放。

还有一点，从前不久公布的Q2手机市场的数据来看，华为的表现相当抢眼。在中国智能手机市场同比下滑2.1%的情况下，华为出货量大幅增长超过75%。那么，全新亮相的HarmonyOS 4以及下半年将要发布的新机，能否成为强劲势头助推剂，就让我们拭目以待吧。