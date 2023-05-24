全新潮流Reno色，Reno10 系列再创流行新配色

【天极网手机频道】回顾OPPO Reno 系列的发展历程可知，该系列擅长基于市场趋势和用户洞察，将主流与潮流相结合，曾推出过多款令人印象深刻的全新配色。如今，Reno10 系列正式发布，又带来全新的「灿烂金」与「暮光紫」配色，其能否再次引领行业潮流，我们以OPPO Reno10 Pro+为例来解析一番。

继「明日金」之后，OPPO Reno10 Pro+再度推出「灿烂金」配色。通体是简约的金色，其主要采用金缕流纱全新工艺打造，优雅灿烂的光泽下，隐藏着丝绸般的细腻触感，寓意真切的向往、积极的改变，仿佛希望照进现实。

紫色，也是Reno 系列不可或缺的优雅色调。全新的「暮光紫」配色，淡淡的紫色朦胧又立体，在光面玻璃的映衬下，呈现出神秘而克制的光泽，触感同样丝滑细腻。后置摄像头模组采用全新的“视界之窗“设计，外圆内方，颇具极简几何设计的艺术韵味。

从机身整体的设计来看，OPPO Reno10 Pro+融入了3D双曲面、≤74mm 舒适握持宽度等设计，最终将机身厚度控制在8.28mm，重量也仅为194g。更为重要的是，在如此轻薄的机身下，嵌入了一颗潜望长焦镜头以及一块4700mAh的大容量电池，完全打破了“潜望不轻薄，轻薄没潜望”的行业共识。

此外，OPPO Reno10 Pro+采用了一块与Find X6系列同款的6.7 英寸动态光影屏，具备2772 x 1240分辨率、1400nit峰值亮度、10.7亿色彩显示、光子矩阵显示等多项先进技术，能够更好地还原HDR拍摄效果，复现现实光影所带来的视觉震撼。

由此来看，OPPO Reno10 Pro+的外观设计相当精致优雅，这是凭借实力打造出的轻薄舒适手感。可以说，它在多项工艺的加持下，再次挑战了轻薄极限，让OPPO Reno 系列的美学设计理念得以延续，进而引领行业的潮流。