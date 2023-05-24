OPPO Reno10系列续航体验，大容量电池加持无焦虑

【天极网手机频道】现如今，在移动互联网的帮助下，智能手机占据了我们日常生活的大部分时间，无论是在家还是外出，智能手机都成了娱乐、出行等不可或缺的常用品。而使用频率的增加，对于手机而言，考验的不仅仅是它的性能，更重要的在于它的续航能力，这也是如今大众常常议论的“电量焦虑症”。

随着OPPO Reno10系列的发布，手机市场中也涌现出了一系列新品，比起外观、拍照、性能等方面的表现，想必不少用户也十分好奇它的实际续航水平如何？今天，笔者就以OPPO Reno10 Pro+为例，测试一下这款新品的实际续航水平。

从基本的配置来看，OPPO Reno10 Pro+配备了一块等效4700mAh的长寿大电池以及长寿版 100W 超级闪充。理论上来说，这套大容量的电池搭配大功率的闪充组合，用户日常使用一天预计没有多大问题，续航水平在同档位手机中也是数一数二的存在。当然，我们还需要实测一番才能知晓。

笔者将手机置于以下环境：室温26℃、连接WiFi、关闭蓝牙与定位、智能刷新率、声音与亮度均为50%，进行1小时游戏、1小时音乐、1小时视频以及待机8小时的四项常规续航测试。

从以上的续航曲线图来看，OPPO Reno10 Pro+还剩余74%的电量，整体续航能力相当出色。尤其在1小时游戏测试中，耗电量仅12%，足以为用户带来持久稳定的游戏体验。

笔者也进行了充电测试，将手机耗电至1%的低电量开始充电，充至100%满电状态，最终耗时28分钟左右，充电速率同样不可小觑。

由此来看，OPPO Reno10 Pro+的整体续航表现比较出色，完全能够满足用户日常一天的使用。即使是重负载的场景下，也能够通过大功率闪充快速回血，保证手机的持续在线。简而言之，Reno10系列的“4700mAh+100W”组合，足以缓解如今大部分用户的“续航焦虑”。