光学革新铸就夜拍美学新标杆，OPPO Find X8 Ultra 首发超晶态蓝玻璃

【天极网手机频道】OPPO今日宣布，全新影像旗舰Find X8 Ultra将搭载行业首创的“超晶态蓝玻璃”，有效过滤红外光，解决夜景人像拍摄中红外光干扰导致的偏色问题，显著提升光线质量，让用户在暗光环境下也能轻松捕捉自然肤色与细腻光影，重新定义移动影像的夜拍体验。OPPO首席产品官刘作虎强调：“影像的原点在于对光的科学认知，而艺术更像是光对技术的致敬”。

光，既是影像的起点，也是技术的挑战。人眼无法感知的红外光，却是手机成像的“隐形干扰源”――它会导致画面偏色、细节模糊，尤其在夜景人像场景中，肤色失真问题尤为突出。传统解决方案采用氟磷酸盐玻璃作为IR截止滤镜(即传统“蓝玻璃”)，但其红外阻隔性能有限;而理论上更优的磷酸盐玻璃，却因易受水汽侵蚀的致命缺陷，长期未被行业攻克。

OPPO以“极致影像”为信念，首次将芯片级封装技术跨界应用于光学领域，开创性地解决了磷酸盐玻璃的耐久性难题。在仅0.21毫米厚(约两根头发丝直径)的玻璃边缘，OPPO以0.005毫米的极致精度点涂0.08毫米厚的特殊防潮胶水，历经30余种配方测试与两年研发周期，最终实现玻璃边缘的完美密封。为确保可靠性，每片超晶态蓝玻璃还需经历85℃高温、85%湿度环境下连续500小时的严苛测试，并通过零瑕疵品控标准。这一技术突破使Find X8 Ultra的红外截止效率较传统蓝玻璃提升81%，从源头过滤干扰光线，让夜色与人像的每一处细节都真实还原，真正实现“夜游出片每一刻，夜色肤色都出色”的影像突破。

了解更多关于全新Find X8系列与移动智能生态新品的细节，敬请关注OPPO官方微博。影像是光影交织的艺术，始于对科学的极致探索，OPPO Find X8 Ultra以超晶态蓝玻璃为起点，持续突破手机影像的技术天花板。4月10日19：00，聚焦全新Find X8系列全球发布会，共同见证夜色与人像的惊艳蜕变。