满血双芯战神定档，iQOO Neo10系列将于11月29日亮相

【天极网手机频道】11月18日，@iQOO官方微博正式公布全新一代的iQOO Neo10系列将于本月发布，发布会时间定档于11月29日16:00。据了解，这款被誉为“满血双芯战神”的新品，将搭载天玑9400旗舰芯片与自研电竞芯片Q2，形成强大的“旗舰双芯”组合，并在vivo蓝科技的强力加持下，为用户带来前所未有的强悍性能和极致游戏体验。

天极网了解到，iQOO Neo10系列不仅性能卓越，更在轻薄手感上延续了Neo系列的优良传统。机身厚度仅为7.99mm，重量轻至199g，堪称同档手感最佳的游戏性能旗舰。此外，该系列还采用了令人惊艳的Neo史上最窄屏幕边框设计，上左右边框窄至1.4mm，接近行业最窄水准，为用户带来更加沉浸的视觉体验。

值得注意的是，iQOO Neo10系列在配色方面同样带来新意。其中，“拉力橙”配色以银橙交织，展现出强烈的未来科技感;而“驰光白”和“疾影黑”两款经典配色，则简约而不失高级质感。影像模组方面，iQOO Neo10系列秉承“克制”、“简约”的设计理念，采用“悬浮之窗”设计，小巧精致，不影响用户的握持感受。

目前，iQOO Neo10系列已全渠道开启预约，首销购机用户可享受至高24期分期免息等优惠活动，更有“限量抢至高价值2267元购机惊喜好礼”，近期有换新需求的朋友不妨多多关注。