开学必备OPPO四件套，娱乐学习两不误

【天极网手机频道】在数字化时代有许多工作内容和学业内容都在电子设备上辅助完成，正好快乐的暑假生活即将结束，学生们也该开始准备新学期的设备用品了。新一代年轻人必备的电子设备除了手机和电脑之外，耳机和手表也是辅助校园生活的最佳电子设备。

作为电子设备的核心，智能手机是必不可少的。OPPO Reno12 Pro作为OPPO旗下正在热销的最新机型，凭借卓越的性能和潮流时尚的“千禧风”设计赢得了众多年轻人的青睐。Reno12 Pro配备的超感屏幕不仅色彩鲜艳、细节清晰，还支持高刷新率，带来流畅的视觉体验，同时搭载了天玑9200+处理器，配合LPDDR5X高速内存和UFS 3.1闪存，无论是运行大型学习软件、处理复杂的学习任务，还是闲暇时玩玩游戏、观看视频，都能轻松应对;内置的5000mAh大容量电池，配合80W超级闪充技术，更是让用户告别电量焦虑，享受持久续航的便利。

此外，Reno12 Pro的影像系统也非常出色，后置5000万像素主摄、5000万像素长焦及超广角镜头的三摄组合，支持多种拍摄模式和功能，无论是拍摄课堂笔记、记录生活点滴，还是进行视频通话，都能呈现出令人满意的画质，满足用户在不同场景下的拍摄需求;前置5000万像素超感光猫眼镜头，更是自拍爱好者的首选。

除了手机，蓝牙耳机也成了大家出门在外必带的设备，不仅能隔绝外在的其他声音，还能更好的保护自己的隐私，尤其在公共场景下，耳机真的是“社恐人”的救星。OPPO Enco Air4 Pro真无线耳机以其纯净的音质和便捷的佩戴体验，成为了学生们学习时的得力助手。这款耳机采用了先进的音频解码技术，能够还原音乐的每一个细节，让用户在聆听教学音频、英语广播或轻音乐时，都能沉浸在纯净的音质之中。同时，Enco Air4 Pro还具备主动降噪功能，能有效隔绝外界噪音，为学生们营造一个安静的学习环境。无论是图书馆、自习室还是嘈杂的宿舍，都能让用户专注于学习。

OPPO Watch X以其独特的设计、强大的健康监测功能及专业的运动模式，迅速吸引了市场的关注。OPPO Watch X在健康管理和运动辅助方面尤为出色，支持全天候心率、血氧监测及睡眠质量评估，帮助用户更好地了解自己的身体状况，及时调整作息提升睡眠质量。同时，手表内置的100+运动模式，能够精准记录运动数据，帮助用户科学锻炼，提高运动效率。

此外，OPPO Watch X还支持微信手表版，开通eSIM后无需手机也能收发信息，为学生党的学习和生活带来极大便利。其超长续航能力和闪充技术，更是解决了频繁充电的烦恼，让学生党在忙碌的学习生活中也能保持高效。可以说OPPO Watch X无疑为学生们打造了一个更加健康、智能的生活方式。

当然，很多时候为了方便，用户经常会用平板代替电脑完成许多内容。OPPO Pad 2搭载了11.61英寸的7:5比例LCD全面屏，屏幕支持最高144Hz高刷新率，色彩饱满、画面流畅;在硬件配置上，OPPO Pad 2搭载了天玑9000旗舰处理器，性能强劲，配合最高12GB运存+512GB内存组合，提供了充足的存储空间;OPPO Pad 2还具备强大的互联生态圈功能，通过ColorOS系统，可以实现手机与平板之间的无缝连接，内容同步、应用接力等操作更加便捷。同时，智能触控键盘和OPPO Pencil手写笔的加入，进一步提升了平板的办公和创作效率。

OPPO开学四件套使得生态系统形成闭环，传输文件或是内容都更加方便，不仅提升了学生们的学习效率，还丰富了他们的课余生活，让学习与生活更加精彩。暑期即将结束，如果正好需要添加学习设备的用户，OPPO这些电子设备入手不亏。