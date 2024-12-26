户外首选机OPPO A5 Pro火热预定中：12月27日正式开售

【天极网手机频道】在现实生活中，手机往往需要面对各种意想不到的使用场景，比如突如其来的雨水、寒冷的冬季或偶然的跌落冲击。这些情况下，手机的耐用性和可靠性显得尤为重要。OPPO在即将逝去的2024年发布的最后一款新品――OPPO A5 Pro，与市面上绝大多数的新品手机的竞争赛道不同，OPPO 的A系列一直主打耐用可靠，防水抗冻，这些优秀的特质继承在OPPO A5 Pro上，使得这款机型成为户外工作者的首选机型，小编为大家汇总了OPPO A5 Pro的亮点功能。

四款配色：砂岩紫、石英白、磐石黑和新年红

OPPO A5 Pro一共有四款配色，分别是砂岩紫、石英白、磐石黑和新年红，四种种配色的后盖均通过独特赛璐珞工艺，打造出细腻的磨砂质感，使得在裸机状态维持了出色的手感。在手感上一些细微的差距，新年红特别版相较于磐石黑会更细腻一些，并且在不同角度下，红色后盖的反射效果会出现不同的变化可深邃可暗淡，使得整个红色的后盖颇具质感。在边框方面，OPPO A5 Pro采用拉丝工艺，使得整机更具旗舰质感。

在正面，OPPO A5 Pro配备了一块分辨率为2412×1080的超亮阳光屏，带来细腻清晰的画面显示效果，此外，OPPO A5 Pro全局激发亮度最高可达1200nit，无论是在阳光直射的户外环境，还是在光线较弱的室内场景，这块屏幕都能自动调节亮度，确保画面依然清晰可见，带来舒适的视觉体验。

防水和抗冻

OPPO A5 Pro首发了耐用科技3.0创新科技，闯入耐用无人区，突破两大行业极限：拓宽防水边界的满级防水2.0，以及经得起冰冻三尺的耐严苛环境能力。

在日常的用机过程，屏幕很容易粘染油脂、污垢，导致触摸屏幕的顺滑感大幅度被削弱，OPPO A5 Pro由于有着出色的耐用品质，支持IP68&IP69级别的防水，在这种情况可以直接找个水龙头进行水洗，油腻腻的触控直接消失，清洗完的屏幕丝滑如新机。

这样的使用场景益于这次OPPO A5 Pro支持IP66和IP69级别的防水，这些防水等级使得这款手机可以承受高压喷水和强水流的冲击，日常的冲洗轻松应对，甚至面对更加严峻高压碰水场景都能胜任，不在话下。

除了防水性能表现优秀之外，OPPO A5 Pro的抗冻性能同样优秀，OPPO A5 Pro 升级了超耐低温寒冰电池管理系统，采用耐零下40 ℃低温的元器件、超耐低温电芯负极材料和电解液，双管齐下解决了电池低温痛点。在十分苛刻的严寒条件，官方的数据达到支持在-35摄氏度户外连续使用4小时和在-40摄氏度7小时待机的优秀表现。

网络和续航稳重

在续航方面，OPPO A5 Pro搭载一块6000mAh的大电池，相较于上一代OPPO A3 Pro，电池容量提升了1000mAh，在充电方面，OPPO A5 Pro最高支持80W的有线充电。此外，在OPPO A5 Pro中在同档位罕见的搭载了低温环境的高速快充，在低温环境下，充电时也能主动给电池预热保温，保证电池维持在正常工作的的状态。

在数据网络方面，OPPO A5 Pro 采用行业首创的对称式低频天线，中框天线占比高达84.5%，无论用户是横握还是纵向握持手机，都可以有效避免传统手机“死亡之握”导致的信号衰减问题，整体效果相比上一代提升3倍，让用户在任何环境下(电梯、户外、城中村)都能享受流畅通话、高速上网的卓越通信体验。

以上这些亮点功能，使得OPPO A5 Pro在其价位段有着卓越的表现，甚至在某些方面远胜旗舰手机，有着高强度户外需求的用户，OPPO A5 Pro绝对值得优先考虑。OPPO A5 Pro明天正式开售，预售首发优惠50元，现已在京东、淘宝、oppo商城等平台开启预售。