旧衣回收置换至高700元手机换新券 来京东以旧换新购手机更划算

【天极网手机频道】处暑到来，意味着炎热的夏天即将过去，广大学生也将迎来新学期，不少学生党也开始准备换新手机和衣物。面对换下来的旧衣物和旧手机，如何处理才能不造成环境污染，还能省心省力？不妨选择来京东以旧换新。近日，京东打造“旧手机换新衣，旧衣回收换新机”的换新秘诀活动，推出旧衣换新机至高得700元手机换新券、旧机换新衣爆款冲锋衣低至4折的福利。消费者可在京东APP搜索“换新秘诀”进入活动页面，通过回收旧衣服、旧手机获得换新补贴。

想换新手机的消费者可以先整理家中的旧衣服，在活动页面的“我有旧衣”板块点击“点我置换”，预约下单后就会有快递免费上门回收，回收后消费者将收到手机换新券。此外，想换新服装的消费者可以通过回收旧手机获得返券，以更优惠的价格换新应季衣物。

多年来，京东3C数码持续发力以旧换新服务，已为消费者带来多项优质体验。消费者可在京东实现至多6件旧电子产品的跨品类以旧换新，让用户能有更多旧机选择空间，同时全国已有180多个城市可支持京东3C数码产品“取送同步的一站式以旧换新”，一次完成取旧与送新，旧机金额可在购机时直接抵扣，深受消费者青睐。旧设备的专业回收处理，有效减少了环境污染，以旧换新服务成为推动消费电子产业向绿色低碳转型的重要力量。此次京东推出的换新秘诀活动也是为了让更多旧衣物、旧手机得到妥善回收利用，助力绿色消费。

对于想要换新手机的消费者而言，小米、华为、荣耀等大牌手机均可使用手机换新券，下单更优惠。其中，HUAWEI Pura 70 Pro搭载HarmonyOS 4.2，带来互动主题、AI隔空操控、智感支付、智慧小艺等功能，体验更舒适;搭载超聚光影像系统，支持超高速风驰闪拍、全焦段超清影像、真实感人像、超聚光视频，拍摄轻松，12GB+512GB京东价6199元，以旧换新至高补贴950元。荣耀Magic V3搭载第三代骁龙8、自研射频增强芯片HONOR C1+、自研能效增强芯片HONOR E1、独立安全存储芯片，性能强大;支持荣耀任意门、荣耀平行空间，使用更方便;折叠态薄至9.2mm，轻至226g，16GB+512GB京东价9999元，以旧换新至高补贴1500元。

Redmi K70至尊版搭载天玑9300+、狂暴游戏独显D1芯片、小米澎湃T1信号增强芯片，配置狂暴引擎3.0，游戏体验更好;内置5500mAh电池，支持120W充电;采用全新1.5K旗舰护眼直屏，12GB+256GB京东价2599元，以旧换新至高补贴720元。OPPO Reno12采用120Hz超光影护眼屏，获得国家眼科中心专业认证;支持AI录音摘要、小布英语老师、小布旅行助理，更智能;前置5000万超感光猫眼镜头，后置全焦段单反级人像三摄，支持发布实况照片、AI闭眼修复，12GB+256GB京东价2499元，以旧换新至高补贴1200元。

对于想要换新衣服的消费者而言，也有很多大牌衣物可选。其中，波司登24新款鹅绒户外三合一冲锋衣、蕉下男士防晒衣、蕉内氧气303 Proof男士冲锋衣、报喜鸟男装西服套装、雅戈尔男长袖衬衫等爆款服装可使用券购买。

想要换新手机和衣服，那就来京东APP搜索“换新秘诀”进入活动参与以旧换新，助力环保的同时也能降低换新成本。此外，京东还推出手机开学季活动，下单手机可享以旧换新至高补贴2000元、至高24期免息。