一加 Ace 3 原神刻晴定制机发布：全能机型深度定制，售价3399元

【天极网手机频道】2 月 28 日，备受广大加油及《原神》玩家期待的一加 Ace 3 原神刻晴定制机正式发布，16GB+512GB 配置售价 3399 元，将于 3 月 5 日上午 10 点正式开售。除一加自有官方渠道外，一加 Ace 3 原神刻晴定制机也将在原神天猫旗舰店、抖音原神官方旗舰店及米游社万有铺子同步开售。

一加 Ace 3 原神刻晴定制机是一加对手机深度定制的全新诠释，借助前所未有的工艺、典藏级限定周边、沉浸的系统定制以及专业的游戏表现，打造 2024 年行业深度定制新标杆。一加手机中国区总裁李杰表示：“为了更好地呈现这款产品，一加和原神共同经历了相当漫长，也充满磨练的开发与打磨过程。我们希望，全球的旅行者都能通过这样一部定制手机，在游戏内外拥有更多新鲜、有趣的体验，遇到更多志趣相投的朋友。”

一加和《原神》在去年年初宣布达成三年战略合作，双方在技术、产品、定制和企划等多个方面进一步展开深度合作，此后陆续为玩家和用户们带来了香菱、派蒙两款备受旅行者好评的深度定制礼盒。今年，全新的「性能手机新标杆」一加 Ace 3，携手同样追求极致、不断突破自我的「玉衡星」刻晴，延续一加一贯的工匠精神，带来从内到外的深度定制体验。

首先是焕然一新的定制外观设计，刻晴元素细节拉满。一加联合《原神》团队，为刻晴打造专属定制立绘，一改游戏中的古风造型，让刻晴化身聚光灯下优雅飘逸的女明星。一加还将立绘元素巧妙拆解、融入定制设计中，为喜爱刻晴的旅行者们带来前所未有的全感沉浸体验。

机身采用全新刻晴专属限定配色「霆霓紫」，同时以聚光灯为灵感来源，光影质感更立体。更有全新丝绸玻璃工艺，带来丝绸般的细腻手感。机身纹理则从刻晴的角色立绘与战斗特效中汲取灵感，融入孔雀翎、雷电、雷楔等标志性元素，并通过不同的质感处理，让纹理细节看得见、摸得着。

不止于此，一加 Ace 3 原神刻晴定制机还带来全球首创「天光云影工艺」。该工艺通过特殊设计的纹理与多重工艺的配合，借助现实中的光线折射，可以投影出刻晴的名字，首次实现了手机定制外观与现实环境互动。

除了外观，一加 Ace 3 原神刻晴定制机还将刻晴主题定制深入到系统细节：开机时便能看到刻晴主题开机动画;进入桌面，刻晴动态壁纸跃然眼前;一加还在系统的各个角落里埋下彩蛋，让旅行者在用机的过程中处处都能见到刻晴的身影。画面之外，还有丰富的刻晴定制语音陪伴旅行者，让刻晴“住”进手机中，带来全感沉浸的陪伴体验。

全面深入的定制不止看得见、听得到，同样还能玩得到。一加 Ace 3 原神刻晴定制机拥有第三代骁龙 8 移动平台+LPDDR5X+UFS4.0 超强性能铁三角，并基于一加与《原神》的 3 年战略合作，在《原神》GSS 游戏状态通讯技术等游戏黑科技加持下，实现流畅满帧、清晰画质以及闪电启动的同级最强《原神》游戏体验。

一加 Ace 3 原神刻晴定制机对配件、周边和礼盒也进行了全套升级，打造一加有史以来最具诚意的定制周边。一加 Ace 3 原神刻晴定制机突破了以往礼盒单一的包装功能，为其打造「收纳台」形态，实现一款礼盒，两种造型。通过简易拼接和磁吸，就能将礼盒转变为旅行者专属的刻晴世界，完美展示一加 Ace 3原神刻晴定制机及丰富的精美周边。

一加 Ace 3 原神刻晴定制机的充电器、手机壳等配件也处处融入巧思。霆霓剑光定制快充数据线，采用更符合人体工学的 T 型金属弯头设计，并在弯头顶部加入刻晴主题环形定制灯效，充电时常亮，氛围感拉满。卡针则融入刻晴最经典的「雷楔」元素的同时还采用镀金工艺增色，凌厉而不失优雅。

一加 Ace 3 原神刻晴定制机还搭配了典藏级的周边。例如全套刻晴定制 Q 版表情包金属徽章，还有基于定制立绘及 Q 版表情打造的亚克力立牌摆件、定制 Q 版亚克力支架、定制马口铁叠闪人物徽章，内容十分丰富。

一加 Ace 3 原神刻晴定制机于 2 月 28 日晚上 8 点 30 分开启预售; 3 月 5 日上午 10 点 OPPO、京东、天猫、抖音商城的一加官方旗舰店以及原神天猫旗舰店、抖音原神官方旗舰店及米游社万有铺子正式开售，16GB+512GB 售价 3399 元。