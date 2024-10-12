OPPO K12 Plus玄武黑评测：“既是千里马，也是游戏小钢炮”

【天极网手机频道】OPPO K系列一直作为「大众好手机」，其耐用的口碑与平易近人的价格使其系列成为不少用户选择两千元档手机的首选。10月12日下午OPPO发布了OPPO K12 Plus，天极网第一时间拿到了OPPO K12 Plus玄武黑配色，与今年4月发布的OPPO K12相比，OPPO K12 Plus在什么方面存在着提升呢？官网宣称其“既是千里马，也是游戏小钢炮”，是否实至名归呢？一起来看看吧。

6400mAh超耐用大电池

作为OPPO K系列全新机型，OPPO K12 Plus最大的提升就是搭载了OPPO有史以来最大的电池――6400mAh超耐久电池，采用了耐高压钴酸锂单电芯结构，对比OPPO K12电池能量密度提高了14%左右，在电池容量方面足足提升了900mAh，得益于电池能量密度的提升，在重量方面，相比OPPO K12(186g)仅提升了6g，达到192g左右，无论单手握持还是双手握持在2024年的今天都是轻盈的那一类，并不会感到坠手;在握持手感方面，尽管OPPO K12 Plus仍采用着直角边框的设计，但好在对于后盖的2.8D弧面处理，在裸机握持时并不会感到明显割手。

关于OPPO K12 Plus配备的超耐久6400mAh大电池，在天极网的续航测试模型，一小时熄屏听音乐仅耗电3%，一小时看1080P在线视频仅耗电6%，一小时在线刷小红书耗电仅为3%，在开启电竞模式，超高画质极高帧率的王者荣耀条件下，OPPO K12 Plus的电量消耗才有所动容，一小时王者荣耀耗电15%，具体续航测试结果如下：

对于绝大部分的用户，OPPO K12 Plus拥有绝对够用的续航，在2024年的今天，在维持轻盈的重量和正常的尺寸之下，达到妥妥用一天的水平。此外，OPPO K12 Plus不仅有着出色续航，在充电速度方面也丝毫不逊色，搭载了OPPO 长寿版80W闪充，并且通过智能电池健康算法和仿生修复电解液技术，可以为电池带来长达4年的健康电池状态，其具体表现可以期待天极网后续反馈，除了电池的寿命官方保障外，在使用场景方面，此次OPPO K12 Plus在极寒条件下(-20℃)仍然具备正常充电的用机状态。

关于长寿版的80W闪充技术具体回血速度速度如下，20分钟即可将手机充电至47%，从0%充满至100%共计耗时52分钟：

值得一提的是，对于购买OPPO K12 Plus的用户，OPPO还将赠送共享充电宝权益：在全国300+的OPPO门店可以免费使用超级闪充共享充电宝，获赠全年45小时的畅充卡以及每周两小时的免费充电时长。OPPO K12 Plus机主在户外游玩或者工作过程如遇到手机电量不足的情况，可就近找到OPPO门店免费使用共享充电宝，为OPPO K12 Plus机主手机续航保驾护航。

第三代骁龙7旗舰芯片

OPPO K12 Plus搭载第三代骁龙7移动平台，拥有旗舰级4nm制程工艺，继承了第二代骁龙8的GPU、NPU和ISP架构，人称“小8Gen2”。凭借强大的第三代骁龙7，OPPO K12Plus不仅日常使用丝滑流畅，游戏体验更是畅爽尽兴，轻松满帧运行市场上多款热门游戏。

以下是OPPO K12 Plus在室内28摄氏度，开启电竞模式下运行超高画质极高帧率王者荣耀帧率表现，整体丝滑流畅，基本没有掉帧场景，这颗第三代骁龙7拿下王者荣耀不在话下，能效比绝佳的CPU配合6400mAh超大电池容量一局二十分钟的王者荣耀耗电约为4%(电竞模式)，一局下来平均帧率维持在119.3帧，Perfdog帧率曲线如下：

相机方面，OPPO K12 Plus继承OPPO优秀影像基因，OPPOK12 Plus搭载索尼IMX882主摄:拥有5000万超高像素，f/1.8镜头光圈，支持OIS光学防抖，无论白天还是夜晚，都能输出优秀的大片。此外，OPPOK12Plus还搭载一颗 112°超厂角镜头，超广角宽视野，宏伟山河也能一拍成景尽收手中，相机样张如下：

无论是室内还是室外，光线充足条件下，搭载索尼IMX882的主摄拥有5000万像素画面解析力，色彩层次分明，前景虚化自然，画面色彩讨喜，唯一不足就是放大后暗部细节保留稍显不够，在千元档价位能够达到这样的成像效果是十分不错的。

在屏幕方面，OPPO K12 Plus配备的为6.7寸1080P的LTPS柔性直屏，支持湿手触控、120Hz高刷，在中高亮度支持类DC调光，低亮度条件下，最高支持2160Hz PWM调光政策，使得OPPO K12 Plus拥有十分不错的护眼能力。

在其它功能方面，OPPO K12 Plus支持内存扩展，至高支持额外12GB扩展，同时支持1TB卡存储扩展，多功能的NFC、红外遥控、0809 X轴线性马达这些功能依旧保留。

总结

此次OPPO的新品OPPO k12 Plus最大的意义就是为OPPO品牌新增一位续航王者级别的手机，令OPPO手机在各大媒体的续航测试模型中占有一席之地。总体而言，OPPO K12 Plus主要在保持相同的机身大小条件下，在仅仅提升6g左右的重量，将手机的电池容量提升了900mAh，“续航千里马”实至名归。除此之外，保持其它核心参数并未受到阉割，无网通信、多功能的NFC、红外遥控、0809X轴线性马达这些功能依旧保留。OK，这就是天极网带来关于OPPO K12 Plus的深度评测，感谢观看!