龙年新春不打烊，OPPO Find X7系列持续热销

【天极网手机频道】作为拥有双潜望长焦的高端旗舰手机，OPPO Find X7系列可以说是这个龙年新春人气热销产品，它出众的影像能力不仅满足了用户对新春拍照的需求，顶级性能与独具一格的外观也都消费者的心头好。无论是送给家人还是买给自己，它都能在记录美好生活的同时，展现出龙年新年的新活力、新气象。目前，OPPO Find X7系列新春不打烊持续热销中，龙年新春有购机需求的小伙伴可多关注。

Find X7系列作为全面超越的年度旗舰，拥有四主摄构成哈苏大师镜头群，以六个光学品质焦段提供目前手机强劲、品质高的多摄变焦能力，配合全新一代超光影图像引擎，以细腻的中间调表现再次定义计算摄影发展的风向标。OPPO通过Find X7系列开创了AI手机的全新旗舰标准。Find X7系列是全球首个端侧应用 70 亿参数大语言模型的手机，通过大模型能力的更新带来全新小布、AIGC消除、AI大模型语音摘要等多种应用，让用户在生活中可以体验到OPPO领先不止一代的AI体验。

值得一提的是，Find X7系列自研潮汐架构所释放的超强性能，再次推高天玑性能释放上限与能效表现。如 Find X7 在多个知名媒体榜单中都取得优秀表现：安兔兔综合性能测试第一，展现出了 Find X7 的超Pro性能与能效体验。

OPPO Find X7 系列 3999 元起售，其中 Find X7 提供素皮、玻璃双拼的海阔天空、大漠银月配色，以及烟云紫、星空黑 2 种玻璃版配色可选;Find X7 Ultra 则提供海阔天空、大漠银月、松影墨韵 3 款素皮、玻璃双拼配色。目前两款产品均已在 OPPO 商城、授权电商、OPPO 体验店、授权零售商门店全面开售，首销期间购机用户还将享有一年内只换不修和一年屏碎保、分期免息等一系列尊享权益。