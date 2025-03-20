阔折叠华为Pura X把秩序美学融入多态合一，可享12期免息分期

【天极网手机频道】在3月20日的华为Pura先锋盛典上，新品阔折叠华为Pura X正式亮相。此次华为Pura X带来1610阔型设计、鸿蒙操作系统 5、第二代灵犀通信、红枫原色影像、全新AI助手小艺等诸多颠覆性的科技创新，再一次成为行业和媒体关注的焦点。

相比以往产品，华为Pura X采用了1610阔型屏 OLED，尺寸达到了6.3英寸，分辨率为2120x1320，搭载华为临境显示技术，真实还原自然本色，在细节丰富的明暗对比中，带来臻彩显示效果。特别是16:10的阔型屏显示比例，带来尽收眼底的宽广视野，进一步拓展了应用的场景。

华为Pura X阔型屏通过更大的显示面积，提供更沉浸观感的同时，大幅提升屏幕空间利用率，实现视野效率的双重跃升。比如，在阅读方面，首发搭载的AI眼动翻页功能，AI护眼动态调节色温与亮度，为用户带来接近实体书的绝佳舒适的阅读状态。在观影方面，16:9的黄金观影比例，带来更沉浸的观看体验。在浏览方面，能提供更宽阔的视野范围，应用界面一览无余，让图片得以更完整、更舒展地呈现，较同尺寸直板机显示面积提升 60%，是摄影爱好者必备之选，查看PPT或CAD图纸时，关键参数栏完整露出，标注修改无需反复缩放，兼顾效率与沉浸，是得力的生产力工具。在游戏方面，16:10比例增加纵向视野，与掌机相似的比例，让游戏娱乐体验更上一层楼。

阔型内屏体验出色，智趣外屏同样精彩。华为Pura X以突破性的3.5英寸1:1外屏，打破折叠屏“主副屏”传统逻辑，不仅能快捷查看信息，还有百变主题，可爱萌宠，外屏游戏等，覆盖社交、娱乐等高频操作场景便捷操作，无需反复开合也能做到微信消息即时回复、自由接打电话、浏览资讯一手掌握，彻底宣告“外屏非配角，内外即主场”的时代到来。

外观设计始终是华为品牌的优势所在。在外观设计上，华为Pura X摒弃冗余元素，以点、线、面，构建几何对称之美。影像模组以同心圆横向对称排列，几何秩序中暗藏精密平衡，背面呈现几何韵律，和谐秩序，1:1外屏中心对称，带来舒适的视觉感受，在观感上浑然一体。

对流行趋势的把握，一直是华为的优势竞争力。在配色上，除了标准版以月影灰、幻夜黑、零度白等三款极致简约的经典色系呈现高级的审美之外，华为Pura X还以构成主义和先锋美学设计理念，以蒙德里安的几何抽象派为设计灵感，打造出型格红与型格绿两款极具时尚前沿和先锋瞩目气质的色彩，锐意大胆，个性张扬，带来率性生活态度。毫无疑问，这些都将成为引领手机设计的风向标。

一直以来，作为折叠屏手机领域的领航者，华为始终站在引领和推动技术发展的最前沿。自2019年第一款折叠屏HUAWEl Mate X上市以来，华为实现了小折叠、双折叠、三折叠的全面产品矩阵构建。如今，凭借在设计、影像、性能、AI等领域的研发能力，华为正式推出划时代的新物种――华为Pura X阔折叠。

华为Pura X现已开启预售，3月30日10：08正式开售。同时有12个月免息分期的优惠购机服务，也就是说，每月只要600多元起就可以入手体验到华为首款全面搭载鸿蒙操作系统 5的新机。更有“鸿蒙有礼”活动，可以领取价值高达1200元+权益礼包。还能参加华为钱包“鸿蒙生态日日新”签到活动领取最高可累积1000元的随机红包。

总之，华为Pura X以用户需求为导向，跳出传统手机设计思维，通过1610阔型设计融合了平板级的沉浸观感，电子书般的阅读体验，以及折叠机的精巧便捷，多态合一，最终让硬件融入场景之中，使内容体验真正成为核心，可以说是一款为内容而生、以需求为本的划时代新物种，不仅重新定义了移动终端的形态边界，更通过系统性技术创新，持续夯实华为在全球高端手机市场的标杆地位，是非常值得入手的一款新机。