OPPO百万欧气新春有礼，至高享优惠800元

【天极网手机频道】日前，OPPO新春促销活动正式开启!即日起至2月9日，多款热销机型限时优惠800元，更有至高24期分期免息、以旧换新、保值焕新双重超值玩法以供选择。

此次活动中，OPPO多款热门产品均参与了优惠促销，包括旗舰机型Find N3系列、Find X7系列、Reno 11系列、Pad 2以及智能手表Watch 4 Pro和3系列(不含SE)。其中，购买Find N3系列、Find X7系列、Reno 11系列可享受6期/12期分期免息。此外，购买Find X7系列还可享受高达24期分期免息，以及旧换新至高补贴600元，和保值焕新5折购的超值玩法服务。

值得一提的是，OPPO系列旗舰机型、折叠屏手机等火爆产品在多重优惠政策下，还享有专属百元优惠。比如，全焦段三摄小折叠OPPO N3 Flip至高可享优惠800元，Find X6优惠500元。此外，Reno 11系列也在龙年新春限定好价，至高优惠300元。除手机外，购买OPPO Pad 2和手表3系列(不含SE)都限时享有200元优惠。

多重好礼优惠服务外，OPPO还为消费者提供了全系手机产品的屏碎保买一送一(除Find N系列外)的服务，以多方面保障消费者的权益。更多资讯及活动信息敬请关注OPPO官网和OPPO官方公众号、微博等渠道。