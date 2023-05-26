极具东方美学韵味！vivo S17系列山海青把流动山海融入手机

【天极网手机频道】2023年5月26日，一众时尚媒体以及数码、摄影领域的达人纷纷发布vivo S17系列山海青配色的外观图赏与视频，以不同视觉角度、不同光影氛围，展示了vivo S17系列山海青配色层叠变化、肆意生长的动态美感，传递从潮流中生长出来的东方美学。

行业首创粒子水墨 让流动山海「自然生长」

官方信息显示，vivo S17系列将于5月31日发布，并带来全新配色山海青。在众多美图中，vivo S17系列山海青的潮流感、东方美学意境全面展现。从广袤海洋到茂密丛林，每个场景都散发着山海青配色独特的东方美学韵味和现代潮流气息。无论是沐浴在海边阳光，还是丛林中幽暗的微光，vivo S17系列山海青都呈现一种立体、流动、光影层叠的动态美感。

为了能将这充满生命力的流动山海融入到手机设计中，vivo S17系列行业首创粒子水墨工艺，在手机背板之上撒下1500万颗磁粒，粒子「由点成线，由线入画」，似流沙、如山脉、又似海面波浪的流体视觉，又带有一丝天然的东方美感，在追求自然生长的过程中「长」出了属于自己的疏密节奏和光影，自成一片立体、流动的动态山海。

在整体设计上，vivo S17系列在每一处都在诠释 S 系列轻盈、精巧的设计表达。全系3D微曲设计，流畅柔美的弧面使屏幕、中框以及机身背板三者丝滑衔接，整体过渡自然，带来舒适的握持手感。

此外，全新水镜云窗上有新一代智慧柔光环以及一颗闪光灯点缀，犹如皎洁圆月倒映在平静的湖面之上，灵动而优雅。在光影交错间，又为全新水镜云窗带来更多通透质感。

设计的点睛一笔 也是夜景下的人像之光

除了增加背部镜头模组的灵动感，柔光环也为夜景人像带来提升。图片显示，vivo S17系列柔光环相较于前代，半径更大，意味着将带来更大的柔光面积，更高柔光亮度。“柔光知冷暖 照亮你我tā”的产品slogan，则表明柔光环还将支持冷暖色温调节的功能，进一步提升柔光人像的效果。

在柔光环全新升级的同时，镜头边上还有单独一枚闪光灯。智慧柔光环+闪光灯的补光组合，将为vivo S17系列夜景人像提供充足、理想的光源。

目前，即将发布的vivo S17系列已相继释放外观、人像拍摄、屏幕方面的诸多产品亮点信息。既是颜值派，也是实力派。柔光人像、时尚配色之外，vivo S17系列性能体验同样不留短板，有待后续公布。