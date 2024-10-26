OPPO Find X8系列预约火爆，10月30日正式发售

【天极网手机频道】OPPO Find X8系列从预热到发布以来一直是手机市场和广大消费者关注的焦点。作为OPPO年度影像旗舰，Find X8系列不仅带来了诸多创新技术和卓越性能，更在预约阶段便展现出了极高的人气。目前新机支持全款预定，并于10月30日正式发售，售价4199元起。

此次全系推出了OPPO Find X8、OPPO Find X8 Pro以及OPPO Find X8 Pro 卫星通信版。在外观设计上，OPPO Find X8采用了6.59英寸的京东方1.5K四边等宽直屏，覆盖2.5D玻璃盖板，边框极窄，带来了沉浸式的视觉体验。同时，Find X8还提供了气泡粉、星野黑、追风蓝、浮光白四种配色，背部设计简洁大方，展现出OPPO对影像实力的自信;而Find X8 Pro和卫星通信版设计相同，均采用了6.78英寸的京东方全等深四微曲OLED屏，同样拥有极高的屏占比和沉浸感。此外，Find X8 Pro还提供了星野黑、漫步云端、晴空航线三种配色，其中晴空航线和漫步云端版本的后盖采用了沙丘纹理设计，更显灵动。

在性能方面，OPPO Find X8全系搭载了联发科天玑9400旗舰芯片。这款芯片采用第二代3nm工艺，配备第二代全大核架构设计以及强力升级的GPU和NPU处理器，将高智能、高性能、高能效、低功耗特性齐聚一身，既保证了Find X8系列在日常使用中的流畅性，又能在游戏等高性能高功耗需求场景下表现出色。

既是影像旗舰，那么OPPO Find X8系列的影像实力自然强大。Find X8标准版后置搭载5000万像素的主摄+超广角+潜望长焦三摄系统，支持全焦段4K 60fps杜比视界视频拍摄;Find X8 Pro则采用了50MP的索尼LYT-808主摄和额外的50MP潜望长焦镜头，带来了更加出色的拍照体验。此外，Find X8全系还支持AI千里长焦、超清实况照片、胶片风格、柔光人像等一系列影像新特性，助力用户轻松抓拍精彩瞬间。

除了以上亮点外，OPPO Find X8系列还搭载了全新的ColorOS 15系统，内置了OPPO自研的极光引擎，提升了系统的流畅性和响应速度。同时，Find X8系列还支持80W有线闪充和50W无线闪充，以及Wi-Fi 7、NFC、红外遥控、IP68&IP69防尘防水等丰富功能。

目前，OPPO Find X8系列手机已开启全渠道预售，并将于10月30日正式首销。对于想要在双十一来临之际入手一款新机或者是想要购买一款面面俱到的旗舰机，OPPO Find X8系列是不二之选。