表现超出用户预期！OPPO Find N5正式开售，首批评价出炉

【天极网手机频道】OPPO Find N5 自发布以来，凭借其全球最薄折叠屏、性能续航全面进阶等特性吸引了众多消费者的目光。新机于2月25日正式开售，目前首批尝鲜用户的评价已经出炉，其中轻薄超预期，移动办公均被提及。其中轻薄手感获高度认可，许多网友对 OPPO Find N5 的轻薄设计赞不绝口。

有网友评论 “真的好薄啊，完全颠覆我对折叠机的认知，展开后手机特别平”、“薄，是真的薄，折痕真的浅，握持手感也是一绝”“手感没得说，拿到手上大小刚好合适，一点没有厚重感，平时放口袋里也很轻松”。

天极网了解到，OPPO Find N5展开状态下最薄处仅 4.21mm ，折叠状态下最薄 8.93mm，成为 “全球最薄” 折叠屏。全新的 3D 打印钛合金转轴外中框及 3D 打印钛合金超薄斜板功不可没，在保证轻薄的同时提升了强度。而且在实际的开合、折叠过程中，Find N5的铰链能够保持极佳的流畅度，几乎感受不到任何阻力。同时，铰链的耐用性也得到了充分验证，即使一直做着开合测试，也能保持屏幕的平整度和折叠稳定性。

在续航方面，OPPO Find N5 也收获了不少好评。有用户反馈“续航实在是太惊喜了”、“50w的超级无线闪充特别适合我的理想L6”，“以前用折叠屏手机，电量焦虑很严重，Find N5 的续航真的让我安心多了，即使是重度使用，也能支撑一天，充电速度还很快。”

Find N5 内置 5600 毫安冰川电池，相比上一代有较大提升，并且支持 80W 有线充电、50W 无线充电以及 10W 无线反向充电。从天极网实测数据来看，Find N5 连续 5 小时游戏视频使用后剩余电量 62%，优于多数直板旗舰。在默认智能极速充电模式下，Find N5有线充电10分钟可“回血”至29%的电量，48分钟左右即可完成充电。OPPO Find N5的充电续航表现，的确符合甚至超出消费者预期。

在移动办公、AI、性能、影像等方面，Find N5同样收获了不少好评。首发搭载的 ColorOS 15 系统 AI 赋能得到了高频点赞。全新的 AI 智慧文档支持跨端拖拽文件至 “小布” 自动生成摘要，全景虚拟屏可智能分屏办公应用，还有突破性的远程控制电脑功能，通过 O + 互联平台与 Mac 电脑互联，实现跨系统无缝协作。有办公族评价“折叠大屏办公超便捷还能 O+互联远程操控电脑”“这些功能对我来说太实用了，大大提高了我的工作效率，简直是办公利器”。

OPPO Find N5 搭载骁龙 8 至尊版处理器，配合 LPDDR5X+UFS4.0 组成性能铁三角。不少用户表示，日常使用流畅顺滑，运行大型游戏也不在话下，多任务处理时也能轻松应对。影像上，它后置搭载了Find X8系列同款影像技术，带来抓拍性能、人像质感、风格化色彩表现的大幅提升，抬手就能轻松拍出氛围感满满的环境人像。

整体来看，网友对OPPO Find N5 在轻薄手感、续航、性能以及 AI 等方面的体验满意，这也让它赢得了不少用户的喜爱。从首批评价来看，OPPO Find N5的京东好评率达到99%，OPPO官方商场好评率100%，综合好评率一骑绝尘。目前，这款全球最薄折叠屏旗舰OPPO Find N5已经正式开售，有购机需求的用户可前往官方商城或线下体验店购买。