新年最佳拍照利器！OPPO Find X7 Ultra重新定义手机影像

【天极网手机频道】还有半个月马上就是农历新年了!相比于十多年前，现在过新年，我相信大家一定会选择携带便利、直出效果出色的手机来记录新年和家人的点点滴滴。这个时间点也是更换新手机的最佳时间。今天给大家推荐的这款手机不仅性价比极高，还重新定义了何为手机影像!

OPPO Find系列一直都是手机行业影像领导者，OPPO Find X7 Ultra 为了让用户可以获得更好的拍摄体验，带来移动影像终极的全主摄系统，四个摄像头的素质都是主摄。四个镜头的焦段从14mm一直覆盖到了300mm的长焦拍摄端。并且因为全新的5000万像素主摄运用了QBC技术，为300mm以上焦段的拍摄带来更高的清晰度，我们在变焦范围大的情况下，也可以拍摄出很好看的照片。并且配合上首个计算摄影下的1英寸传感器 LYT900，无论是逆光还是暗光又或者是其他一些极端的拍摄环境，都可以帮助用户拍出好看的照片。

其实我最喜欢的还是OPPO Find X7 Ultra 中的6X潜望长焦镜头。因为懂拍照的同学都知道，人像拍摄需要的最佳焦段为55mm-105mm左右，只有这个焦段才可以很好的拍出自然的虚化效果。一般的手机3倍的人像变焦距离就已经是极限了，但OPPO Find X7 Ultra 6倍变焦范围再次推向新的记录，我们就算距离人物主体9米也可以清楚的拍出想要的效果。此外，OPPO Find X7 Ultra还有着哈苏 XCD 135 经典光学镜头的虚化与光斑效果，可以方便地屏蔽虚化掉繁杂的路人与背景，让虚化更加自然。

并且OPPO为了带来更好的直出拍照效果，OPPO Find X7 Ultra为 Xpan 重枸了影像处理链路，引入超光影图像引擎的先进计算，提升各焦段画面的清晰度、纯净度，以及光影和色彩表现;并且还支持新一代 ProXDR 显示，即使是黑白色彩下的Xpan 也可以实现最高8倍的亮度提升。

在我深度体验了Find X7系列近十天后，我来和大家分析一下我特别喜欢的功能，AIGC消除!我们直接来实际操作，来到图库，选择一张照片，进入图片编辑模式后，选择“AIGC消除”，之后便可以进行智能圈选或者是手动涂抹，就可以随意消除画面中的路人或者是杂物。

这里我们还是来实际演示一下，来看到这张人像图片，照片中有两位模特，这里我们选择“AIGC消除”，再随意把其中一个人物圈住，随后等待几秒，就会神奇的发现，照片中只剩下一位模特了。此外，我们还可以继续删除，比如照片后面的伞我们同样可以删掉。最后，我们甚至还可以连人带伞一起让他们消失。

售价方面，Find X7售价为3999元起售，Find X7拥有四个版本，12GB+256GB版售价3999元，16GB+256GB版售价4299元，16GB+512GB版售价4599元。OPPO Find X7 Ultra则是5999元起售，12GB+256GB版售价5999元，16GB+256GB版售价6499元、16GB+512GB版售价6999元这里我也是建议大家按照实际需求购入即可，其实Find X7标准版的影像实力也十分不错。