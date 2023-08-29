萌宠随身携带，OPPO Find N3 Flip时尚玩法

【天极网手机频道】曾经“小而无用”的对小折叠外屏一度成为折叠屏的槽点，让用户对折叠屏手机更加无感。作为一款折叠屏，外屏的使用频率决定了这款折叠屏是否真的符合大家对折叠屏的理解以及使用习惯，换句话说，外屏应该是折叠屏的灵魂，也是用户使用最高频的交互场所。

OPPO正式推出的Find N3 Flip 配备了3.26英寸的竖向大外屏，专为外屏打造了专属交互逻辑。相较于小屏有限的信息提示功能，大外屏不仅可以同屏显示更多信息，也能在用户有需要时承担更深层次的交互功能。

OPPO Find N3 Flip的外屏拥有丰富个性化空间，海量萌趣主题与多变自定义壁纸，即刻打造你的专属个性秀场，5 套互动式萌宠壁纸，3套毛茸茸萌宠壁纸，拥有超过 95 种独家动画，3D 立体形象与多套灵动动画结合，随时用可爱的神态和毛绒触感带给你治愈的力量。

OPPO Find N3 Flip内置专有主题商店，带来超过 100 款互动壁纸，包括线条小狗、大耳狗、肥肥鲨、海绵宝宝、蜡笔小新、乖巧宝宝专属联名主题和更多时尚 IP 壁纸，为任意窗带来百变的趣味风格。

小折叠手机外屏相对较小的尺寸，这块外屏更应当作为轻交互的载体，而不应该成为内屏的一块小号的映射。这意味着小折叠的外屏应当重点关注用户不打开内屏时短时、高频的碎片化操作场景，将消息回复、信息浏览、自拍与自定义等外屏独有的价值最大化，解决外屏“小而无用”的槽点。整体来说，OPPO Find N3 Flip 的外屏不仅可以快速解决一些日常需要处理的快捷操作功能，在 UI 设计、交互体验等方面进行专属定制，并彻底重构外屏的应用切换逻辑，同时还带来了丰富的个性化空间，让折叠屏轻交互简单快捷更方便。