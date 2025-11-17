【天极网手机频道】在信息爆炸的当下，我们每天都在刷不完的长视频、存不尽的小红书攻略中苦恼，上网课记不住核心知识点，收藏的小红书多图攻略回头找时要么遗漏要点，要么图片文字分家。不过ColorOS 16搭载的小布记忆功能彻底解决了这些痛点，让“记不住、存不全、找不到”成为过去。

视频记忆功能，堪称长视频消费的“效率救星”，不管是看攻略、学网课还是技能教程，都能让体验翻倍。以往面对动辄30分钟以上长视频，想要提取核心信息，要么手动记笔记，要么反复拖拽进度条，既耗时又容易遗漏重点。而 ColorOS 16 的小布记忆在长视频播放界面，只需“三指上滑”，小布就会自动解析视频的图像、音频、字幕等全维度内容，智能提取核心信息，无需手动操作，全程自动化完成。

记忆后的视频会在小布记忆应用内生成结构清晰的AI章节摘要，不仅标注关键要点，还附带精准时间戳。比如看考研网课，“考点精讲”“例题解析”“总结归纳” 等章节会被自动拆分，关键节点一目了然。想要回顾某个部分，只需点击对应的时间线标签，就能自动跳转至视频中的对应时刻，再也不用在进度条上反复摸索，精准定位想看的内容，大大节省了时间成本。这种集收藏、摘要、快捷跳转于一身的功能，不仅让长视频消费更高效，更重新定义了视频学习的玩法，让知识点吸收更轻松。



如果是一些技巧攻略的话还会把复杂的步骤简单化，整篇攻略不会遗漏分毫。比起单纯的收藏，这种 “图文全量留存”的方式，能让攻略记得更全、更完整。

除此之外，操作流畅度是最直观的感受，系统针对应用启动、页面切换等场景进行了深度优化，配合硬件级的性能调度，即便是同时打开多个应用切换，也没有丝毫延迟。原子组件的个性化设置也让操作更高效，常用的天气、日程、音乐控制等功能，无需打开应用就能在桌面直接操作，大大提升了使用效率。

小布记忆的核心价值，在于它不仅解决了 “记不住、存不全” 的问题，更通过智能解析、结构化整理，让信息 “好用、易用”。通过AI将碎片化的信息进行整合、提炼、分类，形成结构化的记忆内容，无论是视频的章节摘要，还是小红书攻略的图文全量留存，都能让我们在需要时快速找到、直接使用，大大减少了信息处理的时间成本。



ColorOS 16的小布记忆用实实在在的功能创新，覆盖了视频学习、攻略留存、日常记事等多个高频场景。它不再是简单的 "收藏工具"，而是集信息抓取、智能解析、结构化整理、便捷使用于一体的高效助手。通过减少无效操作、缩短信息检索时间、提升内容利用效率，小布记忆真正做到了为用户 "省时省力"，让我们能从繁琐的信息管理中解脱出来，把更多时间投入到有意义的事情上。在快节奏的当下，这样一款能切实提升效率的功能，无疑成为了越来越多人的"必备工具"，也让 ColorOS 16的用户体验更上一层楼。