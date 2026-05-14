【天极网手机频道】对于热爱拍照、执着于记录生活每一个精彩瞬间的人来说，一部能轻松驾驭全场景拍摄、拍出专业质感大片的手机，便是最贴心的搭子。全新影像旗舰OPPO Find X9 Ultra深度联合哈苏打造专业影像系统，兼顾颜值、性能与智慧体验，用全焦段影像实力记录生活。

OPPO Find X9 Ultra堪称移动影像天花板，搭载的全大底专业视频镜头组，包含哈苏10倍光变天眼长焦、2亿像素超大底主摄、2亿像素超大底长焦及第二代丹霞色彩还原镜头，实现0.6X/1X/2X/3X/6X/10X六大常用焦段 8K 画质直出，真正做到全场景无短板。

哈苏10倍光变天眼长焦，首创五反射潜望棱镜与空气光阑技术，实现行业首个20倍光学品质变焦，远景建筑、山峦、舞台无需靠近也能清晰定格。搭配第二代丹霞色彩还原镜头，24个光谱采样通道、最高15档动态范围，强光逆光、阴天傍晚都能精准色彩还原，直出就是所见即所得的好照片。加上哈苏大师模式内置9款原生胶片风格，动态范围最高提升至16档，一键拍出电影感胶片大片，支持自定义配方与 AI 一键闪记，新手也能轻松复刻大师质感OPPO。视频方面支持 10-bit 8K 30fps Log电影级录制，可导入 3D LUT，直出即终稿，旅行 Vlog 一步到位。

对于追求专业创作的用户，OPPO还推出Find X9 Ultra 哈苏大地探索家大师套装，包含手机与专业影像配件，增距镜、专业手柄进一步拓展创作边界，专业又便携，让五一旅拍更具仪式感与专业度。

外观设计上，OPPO Find X9 Ultra兼顾质感与便携，机身提供大地苔原(素皮)、极地冰川(玻纤)、绒砂峡谷(素皮)三款高端配色，背部居中的圆形影像模组，镜头环采用金属喷砂工艺，低调奢华，与机身一体化过渡，简洁大气的设计，拿在手中既是拍摄工具，也是颜值担当。正面6.82英寸2K 144Hz ProXDR护眼屏，极窄边框搭配居中单孔，大幅提升屏占比，预览拍摄画面时沉浸感拉满。

性能上，OPPO Find X9 Ultra搭载第五代骁龙8至尊版，搭配LPDDR5X内存与UFS 4.0闪存，影像渲染、多任务处理无压力，即便边拍摄边编辑视频，也能流畅运行。续航与防护同样贴心，7050mAh超大电池搭配100W有线闪充+ 50W无线闪充，重度旅拍也能全天不断电，短时充电即可快速回血，彻底告别续航焦虑。

系统方面，OPPO Find X9 Ultra搭载基于Android 16的ColorOS 16，极光引擎与潮汐引擎双重优化，久用不卡，支持四年系统更新;锁屏岛胶囊态、沉浸态双形态，通知不遮挡、信息一目了然;AI 旅行合集自动整合票务、攻略、天气、日程，可视化地图一键导航;AI 菜单翻译实现图文对照全链路点餐，出国旅行更省心;内置丰富AI影像工具，20+场景AI识别、AI夜景增强等功能，一键优化拍摄效果，小白也能轻松出片;哈苏专业模式支持手动调节参数，满足专业创作者需求。

目前新机正在热销中，对于热爱拍照、追求全能体验的用户而言，OPPO Find X9 Ultra以哈苏影像为核心，兼顾颜值、性能与续航，无疑是当下最值得选择的影像旗舰。

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