OPPO 在 2024 谷歌开发者大会上大放异彩，展示领先的生成式 AI 技术

【天极网手机频道】8月7日，继 Google Cloud Next '24 后，全球知名智能设备品牌OPPO亮相2024年谷歌中国开发者大会。在大会上，OPPO软件工程事业部总裁唐凯先生受邀发表了精彩的主题演讲，他不仅分享了生成式AI技术如何为手机行业带来全球性的创新，还深入阐述了OPPO在AI手机领域的最新战略愿景，并自豪地展示了结合Google Gemini模型的多项高效生产力AI功能。

OPPO 软件工程事业部总裁唐凯发表主题演讲

与Google深度合作，共同拓宽生成式AI的应用领域

“生成式AI无疑是一项革命性的技术，它不仅重塑了移动终端行业，更在各行各业掀起了技术创新的浪潮。”唐凯先生表示，“OPPO始终致力于成为AI手机的先驱者与推动者，我们秉持开放合作的态度，与Google等全球领先企业携手，致力于为用户带来前所未有的AI手机体验。”

作为全球AI技术的领军者，Google持续引领着AI在各个领域的发展和应用。OPPO紧跟这一趋势，利用自身强大的AI研发能力，深度融合Google Gemini模型，推出了一系列创新性的AI功能，成功将手机转化为强大的生产力工具。这些功能包括但不限于：

AI录音摘要：支持多说话人识别技术，能够精准捕捉会议中的关键信息，智能提炼冗长内容，生成简洁明了的摘要，极大提升了用户的工作效率。

AI工具箱：集AI文章摘要、AI文案生成与AI语音朗读于一身，全方位助力用户高效阅读、创意输出，实现工作与生活的双重减负。这一工具箱巧妙地嵌入ColorOS智能侧边栏，让用户随时随地，一键畅享AI便利。

OPPO AI 录音摘要功能

这些先进的AI功能已全面融入ColorOS 14系统，并在OPPO Reno12系列等国际版机型中率先应用。OPPO与Google等顶级合作伙伴的紧密合作，正加速推动着AI手机的普及，让全球更多用户享受到AI技术带来的便捷与高效。

全面拥抱AI时代，持续引领行业创新

面对智能手机市场的不断演进，OPPO坚信AI技术是推动行业变革的核心动力。年初，OPPO率先推出了首款AI手机Find X7系列，并于6月正式宣布全面启动AI手机普及计划。作为行业内首个将生成式AI功能引入全产品线的手机厂商，OPPO计划在年内为约5000万用户带来搭载先进AI功能的手机体验，其中便包括即将重返国际市场的Find X系列。

OPPO对于AI手机的未来有着清晰的蓝图：高效利用计算资源、精准感知现实世界、拥有强大的自我学习能力和创造力。为实现这一目标，OPPO正致力于重构AI手机的硬件平台、操作系统及服务生态系统，打造更加智能、多模态交互的全新用户体验。

展望未来，OPPO将继续深耕生成式AI技术，提升手机的生产力与创造力，同时通过全栈技术的革新与生态系统的重构，为用户带来更加智能、便捷的AI手机体验。OPPO将携手Google等全球顶尖合作伙伴，以自研创新与开放合作为驱动，共同引领智能手机行业迈向AI新时代。