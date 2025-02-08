可直接语音使用、支持联网搜索！OPPO Find N5将接入DeepSeek-R1

【天极网手机频道】2月8日，OPPO Find 系列产品负责人 @OPPO周意保 透露：全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5 将正式接入 DeepSeek-R1，并可通过语音唤醒直接使用，首批购买用户即可率先体验。Find N5将于本月正式发布。

据透露，OPPO Find N5接入DeepSeek-R1后，将具备多项领先的体验优势――用户无需下载和复杂的操作步骤，直接通过小布助手即可语音唤醒使用DeepSeek，实现便捷高效、自然流畅的智能交互;Find N5 也为 DeepSeek-R1 带来联网搜索的能力，帮助用户实时获取热点新闻及解读;Find N5 还支持将DeepSeek-R1生成的结果导出为本地文件，方便用户留存和使用。

OPPO此前在ColorOS 15上，首次带来「一键问屏」功能，引领行业进入系统级AI交互时代。其能够深度解析屏幕内容，并基于上下文理解，与用户展开多轮、连续且自然的对话，为用户带来仿若真人般流畅、贴心、智能的AI体验。伴随接入DeepSeek-R1，Find N5将进一步升级AI能力，为用户提供更加智能化、个性化的服务。无论是日常生活，还是移动办公，Find N5都将成为用户的得力助手。

Find N5将成为 OPPO 首批适配DeepSeek-R1的机型。OPPO Find 系列从二月底开始将陆续更新，更多机型适配计划请关注 OPPO ColorOS 官方信息。