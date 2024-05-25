OPPO Reno12系列打造“超美小直屏”，高颜值AI手机编辑推荐

【天极网手机频道】直屏还是曲屏，一直是机圈争论的热点话题。消费者们在追求极致视觉体验的同时，也不希望牺牲握持的舒适度。如何在这两者之间找到完美的平衡，成为了智能手机设计领域的一大挑战。作为以高颜值著称的OPPO Reno系列，一直以来都在不断尝试和创新，以带给消费者更多样化的选择。最新发布的Reno12系列，以其独特的四曲柔边直屏设计，为这个长期存在的争论带来了新的解决方案。

OPPO Reno12系列的四曲柔边直屏设计，无疑是一次大胆的创新。这一设计打破了传统直屏与曲屏的界限，将两者的优点巧妙融合。从外观上看，全新设计的屏幕形态更加柔和自然，犹如一块精心雕琢的鹅卵石，让人一见倾心。

而当你点亮屏幕，那种沉浸式的视觉体验更是让人难以忘怀。屏幕显示区域与屏幕弯折形态精妙匹配，使得曲面屏常见的误触、畸变和色偏等问题得到了有效解决。用户在使用过程中，可以享受到更为清晰、逼真的画面。

不仅如此，OPPO Reno12系列的四曲柔边直屏设计还解决了曲面屏常见的误触问题。在实际使用过程中，我们经常会因为手指的误触而影响到操作体验。然而，在Reno12系列上，这一问题得到了有效改善。屏幕边缘的弯折设计使得手指在滑动时更加顺畅，几乎实现了零误触。这不仅提升了用户的使用体验，还让用户在享受沉浸式视觉体验的同时，也能保持对手机的精准控制。

而作为OPPO AI手机的新成员，Reno12系列不仅拥有拥有与影像旗舰同源的超光影系统，还带来为实况照片带来了原生 AI 人像算法，支持5000 万 AI 全焦段三摄输出，并且支持社媒分享。同时还新增了如AI 闭眼修复、AI 抠图、AI 文档扫描、小布英语老师、小布面试官等多种实用AI功能。

性能上，Reno12 Pro 搭载天玑 9200+ 星速版旗舰芯片，Reno12 搭载天玑 8250 星速版旗舰芯片。此外，Reno12系列还融入了多项保护技术，在重量仅为179g、厚度仅为7.25mm的轻薄机身中配备了5000mAh大容量电池四年超耐久与长寿版 80W 超级闪充。让用户在享受轻薄机身的同时，也能拥有持久高效的续航体验。

除了设计、AI、性能上的创新，OPPO Reno12系列在机身材质和防护性能上也下足了功夫。机身采用了康宁大猩猩玻璃Victus2，机身架构中还使用了OPPO自研的AM04稀土合金，让手机更耐用。此外，OPPO Reno12系列还通过了IP65防尘防喷淋认证。

可以说，OPPO Reno12系列以其独特的四曲柔边直屏设计、出色的机身材质和防护性能以及持久的续航能力，成为了同价位手机中的佼佼者。它成功地将直屏与曲屏的优点融合在一起，为消费者带来了更为出色的使用体验。如果你正在寻找一款兼具美观与实用的智能手机，那么OPPO Reno12系列无疑是一个值得考虑的选择。