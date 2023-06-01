人像轻旗舰OPPO Reno10 系列火爆开售，限时购机解锁三大福利

【天极网手机频道】全新人像轻旗舰OPPO Reno10系列于6月1日正式首销，开售仅10分钟全网销售额即破亿，且全网销量对比上代创新高，其中Reno10 Pro+版本也创造Reno系列Pro+版本销量历史新高。OPPO根据用户的使用体验和使用需求对Reno 10系列外观、影像、性能等方面进行升级，能够得到如此的好成绩是意料之内。

根据对用户的需求洞察，OPPO Reno10全系搭载了长焦镜头，其中OPPO Reno10系列标准版和Pro版搭载了同一颗2倍超光影长焦摄像头;而Reno10 Pro+则采用了6400万超高像素大底潜望长焦摄像头，f/2.5 超大光圈以及悬浮棱镜防抖等诸多技术组合打造出 Reno 有史以来最强大的长焦拍摄能力，极大地拓展了用户的人像构图自由，同时还有Find X6系列同款的超光影图像引擎加持，让用户从1x、3x到6x，从全景到特写，都可以使用Reno10系列拍出旗舰水平的质感人像。

保证长焦人像的越级体验外，OPPO Reno10系列同时兼顾了轻薄手感的好体验。得益于Reno系列在轻薄美学赛道的长期深耕，OPPO Reno10 Pro+厚度仅为8.28mm，重量仅为194g，打破了潜望长焦与轻薄不可兼得的难题;双曲面对称设计、极窄屏幕边框、轻薄圆润的机身以及后置模组的“视界之窗”设计呈现出极简的几何风格，让Reno10 系列有着不俗的轻薄手感和观感体验。

性能配置上，OPPO Reno10系列不仅采用第一代骁龙8+ 移动平台、天玑 8200移动平台、高通骁龙778G 5G移动平台，还都搭配了满血版 LPDDR5 + UFS 3.1让性能实力飙升，更通过自主研发的 ColorOS 超算平台让性能得以持久稳定地释放，在内存基因重组技术的基础上，新增微架构超算引擎和焕新存储技术两项全新特性，针对高负载应用卡顿、高负载高功耗和久用老化进行深度优化，做到性能无损的同时续航表现更佳，让用户无论日常使用、高负载使用甚至久用之下，都能获得极致流畅体验。

为了确保OPPO Reno10系列在长期使用后依旧流畅稳定，能够通过内存基因重组与焕新存储技术两项核心技术，最高16GB+512GB超大存储规格为手机的后台留存和使用寿命带来了极大的提升。不难看出，OPPO继续保持在系统优化领域的优势，其出色的调教优化能力为Reno10系列带来了更加稳定、更流畅的系统体验。

续航与闪充方面，Reno10 Pro和Reno10 Pro+支持长寿版100W 超级闪充，全系搭载SUPERVOOC S 电源管理芯片，将放电效率提升至99.5%，实现更快充电、更久续航、以及全面提升的充电体验。

目前Reno10系列已在全渠道火爆开售，共有Reno10 Pro+、Reno10 Pro与Reno10三个版本可选，包括灿烂金、暮光紫、月海黑、溢彩蓝四种全新优雅配色，2499元起售。限时购买还可解锁包括至高24期分期免息、以旧换新至高补贴1200元以及全系购机用户购买Enco R2或 Enco R Pro立减100元在内的三大购机福利。用户可在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店进行新机选购，购机用户还将有机会限时解锁至高24期分期免息、以旧换新至高补贴1200元等多重购机福利，更多优惠详情可前往OPPO官方商城进行了解。