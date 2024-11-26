OPPO Reno13系列超美小直屏，打造更好的手感

【天极网手机频道】 OPPO Reno系列自推出以来，一直以其时尚的设计和出色的影像能力赢得了广大年轻用户的喜爱。上一代产品Reno12系列的热销和好评的双丰收更是让人们对这个系列充满好奇和期待。

从官方对OPPO Reno13系列的预热中不难看出，OPPO Reno13系列都被寄予“超美小直屏”的厚望。全新一代OPPO Reno13 系列在其外观设计、影像实力、芯片性能、游戏体验、续航能力以及信号稳定性等方面都进行了全面的升级，从天极网收到Reno13系列以来，Reno13系列中最令人满意的是OPPO Reno13其温润如玉的小屏手感。

外观设计：iPhone同款冷雕工艺

如果说上一代OPPO Reno12的千禧设计是属于年轻人极具代表性的潮流酷炫风格，那么这一次OPPO Reno13的“甜酷风”的代表。OPPO Reno13在外观设计上延续了Reno系列的经典设计，并在此基础上进行了今年时尚潮流的创新。OPPO Reno13主打配色蝶蝶紫是采用了今年潮流趋势――蝴蝶作为主要的设计元素，并且在蝴蝶翅膀中用极为精细的微堀光栅排列实现了翅膀的光影流动，变换手机角度时翅膀仿佛注入了生命力，年轻群体用户向往的自由在这一刻具象化了。

除了“蝶蝶紫”配色，OPPO Reno13还拥有星河蓝以及午夜黑，能够满足不同用户的审美需求。其中星河蓝配色是属于 Reno 的“蓝调时刻”，AG 玻璃不仅有消除镜面作用，同时又能够保留玻璃原本的精致触感，还原纯净蓝调底色;午夜黑则代表着经典和反叛的“黑”，将神秘感时尚诠释得恰到好处。

OPPO Reno13在保持轻薄设计的同时也兼顾了手感。全系后盖采用的是与iPhone同款的一体化冷雕玻璃工艺，这种工艺的优点是将整块玻璃一体冷雕塑形而成，无缝设计可以更好地防水防尘;铝合金金属中框带来舒适手感的同时更抗跌落。

薄至7.24mm和轻至181g的机身为6.59英寸的1.5K超高清小直屏带来浑然一体的自然手感，极致的点胶宽度控制搭配极致的屏组黑边设计，实现了Reno13极致窄边的显示效果;支持最高120Hz的刷新率，还具备1200nit的全屏最高亮度，即使在强光下也能清晰显示。同时，3840Hz的护眼调光和10.7亿色的显示让Reno13的屏幕更加护眼且色彩丰富，无论是观看视频、浏览图片还是进行文字编辑都能享受到出色的视觉体验。

关于选购建议方面，这两款机型的差别主要体现在屏幕尺寸、屏幕形态、影像规格和充电规格方面。首先，在屏幕尺寸方面，OPPO Reno13采用真直屏的外观设计，屏幕尺寸为6.59英寸，而OPPO Reno13 Pro则是微曲屏幕的设计;在影像规格方面，OPPO Reno13 Pro相较于OPPO Reno13多了一颗5000W像素的长焦，并且在充电规格方面都支持80W的优先充电，但OPPO Reno13 Pro还额外支持50W无线充电功能。

总结

小直屏的设计在如今盛行的大屏手机市场中尤为独特，不再一味追求大屏带来的视觉体验，而是采用更符合大部分用户手掌大小的直屏机身尺寸设计，不仅让手机看起来简洁大方，而且还带来更舒适的握持感和操作体验，这是许多用户真正需求，加上Reno13这次紧跟潮流的新配色和全新的外观设计，Reno13系列与年轻人的适配度直接拉满。